YASHWANTRAOCHAVANJAYANTI : यशवंतराव चव्हाणांचे सोलापूरशी होते ऋणानुबंध 

सोलापूर : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री (कै.) यशवंतराव चव्हाण आणि सोलापूर जिल्हा यांच्यात एक वेगळेच नाते होते. जिल्ह्यासाठी वरदायिनी ठरलेल्या उजनी जलाशयाचे भूमिपूजन असो की तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यात झालेला शेतकरी मेळावा या दोन्ही आठवणी आजही जुन्या नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात ताज्या आहेत. आज (गुरुवारी) त्यांची जयंती. त्यानिमित्त त्यांच्या आठवणींना दिलेला उजाळा...

वेणुताई यांच्यासमवेत श्री. यशवंतराव चव्हाण

अकलूजचे शंकरराव मोहिते-पाटील, करमाळ्याचे नामदेवराव जगताप, सोलापूरचे तुळशीदासदादा जाधव, छन्नुसिंह चंदेले, वि. गु. शिवदारे यांच्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक तत्कालीन नेत्यांशी यशवंतराव चव्हाण यांची जवळीक होती. राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा व महापालिकांतील सभागृहांना यशवंतराव चव्हाण यांचे नावे देऊन त्यांच्या स्मृती कायम ठेवल्या आहेत. सोलापूरशी त्यांचा असणारा हा ऋणानुबंधाचा धागा शेती, माती, माणसांबरोबरच राजकारण, समाजकारण, साहित्य, संस्कृती अशा विविध माध्यमातून गुंफलेला आहे. आपल्याला ज्यांनी समृद्धीची वाट दाखविली त्याच मार्गावर वेगाने पुढे जाण्यासाठी काळाने आपल्याला दिलेली संधी आहे. यशवंतरावांचे लहानपण अत्यंत कष्टात गेले. ते महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि देशाचे उपपंतप्रधान झाले. देशासाठी, राज्यासाठी त्यांनी खूप काही केले.

सोलापुरात आयोजिलेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी यशवंतराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे व प्रकाश यलगुलवार

उजनी धरणाचे भूमिपूजन 7 मार्च 1966ला लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते संरक्षणमंत्री होते. विठोबाला साकडे घालताना ते म्हणाले होते, "तुझ्या चरणाजवळ अठ्ठावीस युगे वाहणारी चंद्रभागा तुझ्या अंगणात पोचण्यापूर्वी आज आम्ही तिला उजनीजवळ थांबवितो आहोत. शेतकरी दरसाल आषाढी- कार्तिकीला खांद्यावर पडशी टाकून ग्यानबा - तुकाराम म्हणत तुझ्या दाराशी येत असतो. आता त्याच्या कल्याणासाठी विठ्ठला तू त्याच्या शेतात जा. पंढरपूरच्या मंदिरात राहू नकोस.' त्यांची ही प्रार्थना विठ्ठलाने ऐकली असणार. या प्रकल्पाचे पाणी सोलापूर, पुणे, नगर जिल्ह्यांतील आज हजारो हेक्‍टर शेतीला मिळत आहे. त्यातून आलेली विकासाची फळे आपण चाखतो आहोत.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासमवेत यशवंतराव चव्हाण

सच्चा व सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना बळ देणे, कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत असल्याने कार्यकर्त्यांत (कै.) यशवंतराव चव्हाण लोकप्रिय होते. तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे बारकावे त्यांना माहीत होते. 1972ला मला विधानसभेची उमेदवारी देण्यासाठी काही जणांनी विरोध केला, (कै.) चव्हाण यांनी विरोध करण्यासाठी आलेल्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. सर्वांनी एकत्रित येऊन प्रचार केल्यास आपला उमेदवार विजयी होईल, असा विश्‍वास दिला आणि मला उमेदवारी मिळवून दिली.

- निर्मला ठोकळ, माजी आमदार

