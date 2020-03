सोलापूर भाजपमध्ये चाललंय तरी काय; पक्षाच्या नगराध्यक्षांविरुद्ध नगरसेवक

अक्कलकोट (सोलापूर) : अक्कलकोट नगरपालिकेत भाजपचा नगराध्यक्ष आणि 16 नगरसेवक असून सुद्धा त्यातील अनेक नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेता कारभार केला जात आहे. कारभारात गैरव्यवहार केला जातो, असा आक्षेप घेत भाजपचे नगरसेवक आलम कोरबू व अंबुबाई कामनूरकर यांनी उपोषणास प्रारंभ केला आहे. नगरपालिकेसमोर उभारलेल्या मंडपात सुरू असलेल्या उपोषणास तीन-चार नगरसेवक वगळता इतर सर्व जणांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

गेल्या आठवड्यात यासंबंधी प्रशासनास पत्र देण्यात आले होते. त्यात म्हटले होते की घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छतागृह स्वच्छता करणे, घंटागाडी आदी स्वच्छतेची कामे दरवर्षी निविदा देऊन ठेका दिला जातो. पण आता सदस्यांना अंधारात ठेवून एकदम तीन वर्षांची ठेकेदारी मनमानी पद्धतीने दिली गेली असून तो विषयपत्रिकेत न घेता फसवणूक केल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्याचप्रमाणे प्रभाग तीनमधील बांधकाम विभागातील गैरव्यवहारावर आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व कामात नगराध्यक्ष पुत्र नगरसेवक बसलिंगप्पा खेडगी हे काही जणांसह सतत हस्तक्षेप करतात आणि सदस्यांना अंधारात ठेवून आपल्याला हवे तसे काम करून मनमानी करतात, असा उपोषणकर्त्यांचा आरोप आहे. आता सत्ताधारी भाजपच्या दोन गटांतच ही नाराजी आणि अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाल्याने नगरपालिकेच्या कारभाराबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत बसलिंगप्पा खेडगी यांच्याशी संपर्क केला असता कोणतीही नियमबाह्य कामे केली नसून रीतसर परवानगी घेऊन केली आहेत. विरोधकांचे आरोप खोटे आहेत.

