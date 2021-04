भाजप नेते कल्याणराव काळेंची भूमिका तटस्थ ! मात्र लवकरच जाहीर करणार भूमिका

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर तालुक्‍याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे भाजप नेते व सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष कल्याणराव काळे हे अजूनही तटस्थ आहेत. विधानसभा पोटनिवडणुकीत ते कोणती राजकीय भूमिका घेतात, याकडेच संपूर्ण पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्‍याचे लक्ष लागले आहे. कल्याणराव काळे हे सध्या महाविकास आघाडी व भाजप या दोन्ही उमेदवारांच्या बैठका व प्रचारापासून अलिप्त आहेत. येत्या काळात श्री. काळे कोणती भूमिका घेतात यावरच दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. भाजप आमदार प्रशांत परिचारक यांनी स्वतः निवडणुकीला सामोरे न जाता भाजप उमेदवार उद्योगपती समाधान आवताडे यांच्या मागे आपली शक्ती उभी केली आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकी दरम्यान भाजपमध्ये आलेले कल्याणराव काळे व त्यांचे कार्यकर्ते पोटनिवडणुकीत भाजपपासून चार हात लांब आहेत. त्यामुळे भाजपच्या गोटात आणखी अस्वस्थता वाढली आहे. कल्याणराव काळे यांचे दोन साखर कारखान्यांसह अनेक ग्रामपंचायती, दोन पतसंस्था व काही शैक्षणिक संस्थांवर वर्चस्व आहे. 2014 साली त्यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. शिवसेनेने तिकीट नाकारल्यानंतर त्यांनी पुन्हा कॉंग्रेसकडून माढा विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. त्या वेळी त्यांना सुमारे 60 हजारांहून अधिक मते मिळाली होती. पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातील 22 ग्रामपंचायतींमध्ये काळे गटाचे अनेक सदस्य निवडून आले आहेत. याच भागात साखर कारखान्याचे संचालक व कर्मचारी वर्गाची संख्या देखील अधिक आहे. त्यामुळे काळे गटाची पोटनिवडणुकीतील राजकीय भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. 30 मार्च रोजी भाजप व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांचे पंढरपुरात मेळावे झाले. या दोन्ही मेळाव्यांकडे श्री. काळे व त्यांच्या समर्थकांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून आले. त्यांच्या अनुपस्थितीची दोन्ही ठिकाणी चर्चा देखील झाली. मागील काही दिवसांपासून श्री. काळे भाजपपासून दूर गेले आहेत. दरम्यान, अजित पवार आणि काळे यांची जवळीक अधिक वाढली आहे. असे असले तरी कल्याणराव काळे यांनी अजूनही आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे काळे गटाच्या भूमिकेकडे दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. पंढरपूर पोटनिवडणुकी संदर्भात कोणत्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी श्री. काळे लवकरच कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यामध्ये ते काळे गटाची भूमिका स्पष्ट करतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी कल्याणराव काळे यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, सध्या मी कामानिमित्ताने बाहेरगावी आहे. लवकरच माझी भूमिका स्पष्ट करणार आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

