भाजपची करमाळा तालुका कार्यकारिणी जाहीर ! वाचा कुणाकुणाला मिळाली संधी

करमाळा (सोलापूर) : भाजप करमाळा तालुका कार्यकारिणीच्या निवडी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. करमाळा येथे भाजप कार्यालयात तालुकाध्यक्ष गणेश चिवटे यांनी या निवडी जाहीर केल्या. खासदार रणजितसिंह नाईक - निंबाळकर व जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली या निवडी करण्यात आल्या. करमाळा तालुका कार्यकारिणीच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांचा निवडीचे पत्र देऊन तालुकाध्यक्ष गणेश चिवटे, जिल्हा सरचिटणीस किरण बोकण, भाजप विस्तारक भगवान गिरीगोसावी, महाराष्ट्र चॅम्पियन अफसर जाधव, राज्य परिषद सदस्य बाळासाहेब कुंभार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. अशी आहे नवीन कार्यकारिणी

तालुका सरचिटणीसपदी काकासाहेब सरडे (करंजे), सुहास घोलप (करमाळा), धनंजय ताकमोगे (केम), अमरजित साळुंखे (सातोली), तालुका उपाध्यक्षपदी रामभाऊ ढाणे (करमाळा), मच्छिंद्र हाके (मिरगव्हाण), दादासाहेब देवकर (वरकटणे), सचिन राऊत (घोटी), डॉ. अभिजित मुरूमकर (बिटरगाव श्री), संभाजी शिंदे (सावडी), दत्तात्रय पोटे (शेलगाव) वांगी, तालुका चिटणीसपदी चंपावती कांबळे (करमाळा), आजिनाथ सुरवसे (भोसे), अमोल जरांडे (केत्तूर), अशोक ढेरे (वीट), किरण वाळुंजकर (तरडगाव), संदीप सरडे (चिखलठाण), तालुका कोषाध्यक्षपदी बंडू माने (कंदर), तालुका प्रसिद्धिप्रमुख जयंत विश्वास काळे - पाटील, युवा मोर्चा तालुका अध्यक्षपदी सचिन गायकवाड (देवळाली), किसान मोर्चा तालुका अध्यक्षपदी विजय नागवडे, महिला तालुकाध्यक्षपदी भाग्यश्री कुलकर्णी, ओबीसी मोर्चा तालुकाध्यक्षपदी धर्मराज नाळे, अनुसूचित मोर्चा तालुकाध्यक्षपदी वैजनाथ भगत, अल्पसंख्याक मोर्चा तालुकाध्यक्षपदी मस्तान कुरेशी, कामगार आघाडी तालुकाध्यक्ष अशोक मोरे, उद्योग आघाडी तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब होसिंग, व्यापार आघाडी तालुकाध्यक्ष लखन ठोंबरे, भटके-विमुक्त आघाडी तालुकाध्यक्ष लखन चिरक, कायदा सेल तालुकाध्यक्ष शेखर घाडगे (तरडगाव), सहकार सेल तालुकाध्यक्ष मोहन शेंडे (घोटी), माजी सैनिक तालुकाध्यक्ष महादेव जानभरे (जिंती), अध्यात्मिक सेल तालुकाध्यक्षपदी प्रदीप ढेरे (वीट), ज्येष्ठ नागरिक सेल तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय गायकवाड (करमाळा), दिव्यांग सेल तालुकाध्यक्ष शिवाजी पांडुरंग मोरे (वांगी 2), प्रज्ञा सेल तालुकाध्यक्ष प्रवीण बिनवडे (वंजारवाडी), शिक्षक सेल तालुकाध्यक्ष अशोक ढवळे (देलवडी), सांस्कृतिक सेल तालुकाध्यक्ष नीलेश भुसारे (करमाळा) यांची निवड करण्यात आल्या. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: BJPs Karmala taluka new executive has been announced