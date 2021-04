रखडलेली भाजपची मोहोळ तालुका कार्यकारिणी अखेर जाहीर ! 

मोहोळ (सोलापूर) : भारतीय जनता पक्षाची गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेली तालुका पदाधिकारी व कार्यकारिणी तालुका अध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी अखेर जाहीर केली. या कार्यकारिणीमध्ये लोकशक्ती व भीमा परिवारासह मोहोळ तालुक्‍यातील सर्व गटातील घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भाजपचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांच्या मान्यतेने भारतीय जनता पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सुनील चव्हाण यांनी मोहोळ येथे नूतन कार्यकारिणी जाहीर केली. या वेळी किसान मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर वाघमारे, संजय क्षीरसागर, संतोष पाटील, उपाध्यक्ष पांडुरंग बचुटे, नगरसेवक सुशील क्षीरसागर, तालुका सरचिटणीस महेश सोवनी, सागर लेंगरे, सतीश पाटील, मुजीब मुजावर, अंजली काटकर, प्रताप पवार, गणेश झाडे, आबा शिंदे आदी उपस्थित होते. नूतन कार्यकारिणी अशी...

तालुकाध्यक्ष : सुनील चव्हाण, सरचिटणीस : सतीश पाटील, महेश सोवनी, रमेश माने, किसान मोर्चा तालुकाध्यक्ष : ब्रह्मदेव गोफणे, सरचिटणीस : संजय वाघमोडे, अनुसूचित जाती मोर्चा तालुकाध्यक्ष : दीपक गवळी, सरचिटणीस : विठ्ठल जवंजाळ, ओबीसी मोर्चा तालुकाध्यक्ष : अनिल वसेकर, सरचिटणीस : औदुंबर वाघमोडे, अल्पसंख्याक मोर्चा तालुकाध्यक्ष : सादिक तांबोळी, सरचिटणीस : काशीम मुल्ला, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष : शंकर कोल्हाळ, सरचिटणीस : सागर शंकर वाघमारे व सागर लेंगरे, महिला आघाडी तालुकाध्यक्षा : समता गावडे, सरचिटणीस : किशोरी अंकुशराव, आध्यात्मिक समन्वय तालुकाध्यक्ष : श्रीकांत शिवपूजे, कामगार आघाडी तालुकाध्यक्ष : शहाजी देशमुख, उद्योग आघाडी तालुकाध्यक्ष : युवराज शिंदे, उपाध्यक्ष : तेजस बोबडे, व्यापारी आघाडी तालुकाध्यक्ष : विजयकुमार काकडे, भटके-विमुक्त आघाडी तालुकाध्यक्ष : शिवाजी इपोळे, वैद्यकीय सेल तालुकाध्यक्ष : डॉ. बाळासाहेब सरवळे, कायदा सेल तालुका अध्यक्ष : ऍड. मनोज व्यवहारे, सहकार सेल तालुकाध्यक्ष : हनुमंत कावळे, मच्छीमार सेल तालुकाध्यक्ष : येडू भुई, वाहतूक सेल तालुकाध्यक्ष : अतुल भोसले, माजी सैनिक तालुकाध्यक्ष : नागन्नाथ क्षीरसागर, ज्येष्ठ कार्यकर्ता तालुकाध्यक्ष : मधुकर सिरसाट, प्रज्ञा सेल तालुकाध्यक्ष : अविनाश पांढरे, सांस्कृतिक आघाडी तालुकाध्यक्ष : पंचाक्षरी स्वामी. कायम निमंत्रित सदस्य

माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, अर्थ व बांधकाम समिती सभापती विजयराज डोंगरे, भाजप नेते संजय क्षीरसागर, भाजप नेते संतोष पाटील, मुजीब मुजावर, सुनील पाटील, मोहोन होनमाने, सुशील क्षीरसागर, डॉ. अमित व्यवहारे, सर्जेराव चवरे, सौदागर खडके, सतीश काळे, माऊली जगताप आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: BJPs Mohol taluka new executive has finally been announced