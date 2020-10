महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराचा भाजपच्या महिला आघाडीतर्फे निषेध 

सोलापर : महाराष्ट्रामध्ये महिला अत्याचार वाढलेचा आरोप करत सोलापूर शहर भाजपा महिला आघाडीच्यावतीने आज सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आक्रोश निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, महापौर श्रीकाचन्ना यन्नम, भाजप शहर अध्यक्ष विक्रम देशमुख, महिला आघाडी अध्यक्षा इंदिरा कुडक्‍याल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात महिला व युवतींवर झालेल्या अत्याचाराची माहिती असलेले फलक भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी हातात घेतले होते. या फलकांच्या माध्यमातून व राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणा देऊन या प्रकरणांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर भाजपा महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख यांना निवेदन दिले यावेळी प्रा. मोहिनी पतकी, महिला प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या शोभा नष्टे, महिला सरचिटणीस डॉ. प्राची हुलसूरकर, लक्ष्मी नडगिरी, महिला संघटक वंदना गायकवाड, सरचिटणीस बिज्जू प्रधाने, संघटन रूद्रेश बोरामणी, शहर उपाध्यक्षा रेखा गायकवाड, विजया वड्डेपल्ली, नगरसेविका सोनाली मुटकिरी, अंबिका पाटील, मेनका राठोड, संगीता जाधव, रामेश्वरी बिरू, राजश्री चव्हाण, स्वाती आवळे, निर्मला तांबे, वरलक्ष्मी पुरूड, स्मिता भावे, रिजवाना पठाण, मंगल दायमा, रेणुका गोडलोलू, शशिकला सिंगम, संगिता कदम, गिता पाटोळे, विजया घोडके, संपदा जोशी, सरोजिनी मुलिटी, शिवानंद पाटील, राजकुमार पाटील, भूपती कमटम, सुनिल गौडगांव, सुधाकर नराल, दत्तू पोसा, लक्ष्मण गायकवाड, विनायक विटकर, प्रशांत फत्तेपूरकर, अनिल कंदलगी, नागेश सरगम, रवी नादरगी, भिमाशंकर बिराजदार, पुरुषोत्तम पोबत्ती, सागर आतनूरे, अक्षय अंजीखाने आदी बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Web Title: BJP's Women's Front protests against atrocities against women in Maharashtra