बार्शीतील जगदाळे मामा रुग्णालयाच्या बाथरूममध्ये आढळला तरुणाचा मृतदेह 

बार्शी (सोलापूर) : शहरातील जगदाळे मामा रुग्णालयाच्या बाथरुममध्ये तीस वर्षीय अनोळखी तरुणाचा मृतदेह आढळला असून मृतदेह पूर्णपणे सडला आहे. त्यामुळे त्याचे नाव, गाव, पत्ता शोधणे कठीण झाले आहे. तीन ते चार दिवसांपूर्वी त्या तरूणाचा मृत्यू झाला असावा, असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले असून शहर पोलिसांत मृत्यूची नोंद झाली आहे. रुग्णालयाचे सुरक्षारक्षक दशरथ राऊत (रा. तानाजी चौक) यांनी पोलिसांत माहिती दिली. ही घटना बुधवारी सकाळी दहाच्या दरम्यान उघडकीस आली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आला असून पालिका अंत्यसंस्कार करणार आहे. बुधवारी सकाळी आठ ते दुपारी तीनपर्यंत सुरक्षा रक्षकाची ड्यूटी असलेले दशरथ राऊत लघुशंकेसाठी रुग्णालयातील डेड स्टॉकरुम शेजारी असलेल्या बाथरुम क्रमांक दोनकडे गेले होते. बाथरुमचा दरवाजा ढकलून पाहिला असता आतून बंद होता तर दुर्गंधी येत होती. दरवाजा वाजवला, आवाज दिला पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. बाथरुमवरील खिडकीतून आत पाहिले असता एक जण पडलेला दिसला. ही माहिती पोलिस ठाण्यास कळवताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत पाहिले असता हिरवा शर्ट, निळी पॅंट, अंदाजे तीस वर्षे वयाच्या तरूणाचा मृतदेह आढळून आला. त्याचे शरीर फुगलेले होते, दुर्गंधी येत होती. पोलिसांनी पंचनामा करुन मृतदेह बाहेर काढला. तपास पोलिस हवालदार गणेश वाघमोडे करीत आहेत. संपादन : वैभव गाढवे

