दोन्ही हात कोपरापासून तुटलेले : तरीही स्कुटरवरून हॉटेलला सामोसे पोहच करून उदरनिर्वाह 

सोलापूर : दोन्ही हात कोपरापासून तुटलेले, तरीही पायात ब्रेक आणि एक्‍सलेटरची व्यवस्था केलेली स्कूटर घेऊन हॉटेलला सामोसे पोहच करून उदरनिर्वाहाची धडपड सुरू आहे, लष्कर परिसरातील विजय भोसले यांची. आई-वडील तसेच कुणाचाही आधार नसताना निराधारांसाठी असलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणाऱ्या मानधनापासूनही ते पाच वर्षापासून वंचित आहेत. विजय भायप्पा भोसले यांचे वयाच्या 19 व्या वर्षीच विजेचा शॉक बसल्याने आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले. जुना विडी घरकुल परिसरात सेंट्रींग काम करताना हातातील लोखंडी सळईचा विजेच्या तारेला स्पर्श झाल्याने त्यांना विजचा जोरदार झटका बसला. त्यामुळे दोन्ही हाताला गॅंग्रीन झाले. दोन्ही हात कापावे लागले. कोपरापासून तुटलेले हात घेऊन वीस वर्षांपासून विजय यांची जगण्याची लढाई सुरू आहे. कोणापुढेही हात न पसरता हॉटेलला सामोसे पोहच करून स्वाभिमानी जीवन जगतात. 2004 पासून ते हॉटला सामोसे पोहच करण्याचा व्यवसाय करतात. 2015 च्या नोव्हेंबर महिन्यापासून संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणारे सहाशे रुपयेही बंद आहेत. आता या योजनेतून निराधारांसाठी मासिक एक हजार रुपये दिले जातात. जगण्याच्या लढाईत तेवढाच आधार त्यांन मिळत होता, मात्र राष्ट्रीयकृत बॅंकेचा खाते नंबर द्या म्हणून 2015 पासून मदत बंद झाली. त्यानंतर युनियन बॅंकेचे खाते उघडून नवा खाते क्रमांक दिला देखील, तरीदेखील अद्याप त्यांना ही मदत मिळत नाही. नियमावर बोट ठेवून चालणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेमुळे त्या एक हजार रुपयांपासून ते सध्या वंचित आहेत. संपादन : अरविंद मोटे



Web Title: Both hands broken from the corner: He still managed to make ends meet by reaching the hotel on a scooter.