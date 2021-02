लऊळजवळ झालेल्या अपघातात दोघे गंभीर जखमी

,

कुर्डू (सोलापूर) : लऊळ (ता.माढा) येथील मयुर पेट्रोल पंपाजवळ स्विप्ट डिझायर गाडी पलटी होऊन दोन गंभीर जखमी झाल्याची घटना २फेब्रुवारी मंगळवारी रोजी दूपारी ३.४५वाजण्याच्या सुमारास घडली. प्रशांत रमेश माने रा मळोली,ता माळशिरस व दिपक थोरात रा देवडी ता मोहोळ अशी जखमी झालेल्यांची ची नावे आहेत. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार एम एच १० सी एक्स ५५३२ या क्रमांकांची स्विप्ट डिझायर गाडी पंढरपूर हुन कुर्डूवाडी कडे जात होती. लऊळ येथील मयुर पेट्रोल पंपाजवळ आले असता चालकाचा अचानक ताबा सुटला. गाडी अनेकवेळा पलटी होऊन रोडच्या बाजुला पडली. गाडीतील एक जण बाहेर फेकला गेला व ड्रायव्हर गाडीत अडकला, ही माहीती कळताच लऊळ येथील युवकांनी त्या ड्रायव्हरला दार तोडून बाहेर काढले.आपघाताची माहीत मिळताच बालाजी कोळेकर यांनी घटनास्थळी तातडीने पोहचून जखमींना तात्काळ ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.दोघांचीही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Both were seriously injured in the accident near Laul