सोलापूर : कोरोना व्हायरसच्या धुमाकुळीत गर्भवती स्त्रियांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्‍न आहेत. कारण, हा आजार गरोदरपणावर किंवा बाळावर काही परिणाम तर करणार नाही ना? किंवा वैद्यकीय सेवा वेळेवर मिळेल ना? असे प्रश्‍न त्यांच्या मनात आहेत. पण खरंतर अशी भीती बाळगणे योग्य नाही. हा विषाणू नवीन, त्यावरचा अभ्यास व संशोधनही पूर्ण झालेले नाही. शिवाय तज्ज्ञांमध्ये असलेली संभ्रमित अवस्था. पण हे सर्व असतानाही ICMR सारख्या विविध संस्था आणि गर्भवती स्त्रियांना हा आजार झाला आहे, त्या अनुभवानुसार गर्भवती स्त्रियांना खूप मोठा धोका आहे, असं काही निदर्शनास आलं नाही. यापूर्वी गरोदरपणात होणाऱ्या बाकीच्या विषाणूंच्या प्रभावाचा विचार केला गेला आणि काही आडाखे बांधले गेले, अशी माहिती स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. मिलिंद शहा यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. हेही वाचा - अबब..! शेतकऱ्यांच्या संकटात भर गर्भवतींनो, घाबरू नका...

एकंदरीतच गरोदरपणामुळे कोरोनाच्या संसर्गात विशेष काही फरक पडत नाही. गर्भवती स्त्रियांच्या प्रतिकारशक्तीमध्ये काही विशिष्ट बदल होत असतात. पण तरीही क्वचितच हा संसर्ग तीव्र स्वरूपाचा होऊ शकतो. या संसर्गामुळे गर्भपाताची शक्‍यता नसते किंवा आजवर तरी बाळामध्ये काही विकृती झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळेच हा संसर्ग झाला म्हणून गर्भपात करावयाची गरज नसते. या संसर्गामुळे बाळंतपण दिवस अपुरे असताना किंवा अकाली झाल्याचीही नोंद नाही. पण ज्या गर्भवतींना हृदयविकार आहे, त्यांच्यात याचे परिणाम तीव्र असू शकतात. बाळंतपणातही विशेष काही बदल दिसत नाहीत किंवा या संसर्गामुळे सिझेरियनसारख्या शस्त्रक्रिया करावयास पाहिजेत असे काही नाही. हे विषाणू बाळामध्ये संक्रमित तर होणार नाहीत ना, अशी भीती स्त्रियांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अगदी परवा परवापर्यंत असे काही पुरावे नव्हते. पण अगदी अलीकडे ही शक्‍यता जाणवते आहे. पण त्यामुळे बाळावर त्याचा दुष्परिणाम होत नाही. बाळंतपणाच्या वेळेस योनीमार्गातील स्त्राव हा आजार संक्रमित करत नाही. तीच गोष्ट आईच्या दुधाची, त्यामुळे अशा स्त्रियांनी नेहमीची काळजी घेत स्तनपान करण्यास हरकत नाही. सर्वप्रथम कोविडबद्दल भीती व त्यामुळे येणारे नैराश्‍य दूर केले पाहिजे. बऱ्याच स्त्रिया या भीतीपोटी कोरोनाच्या तपासणीसाठी आग्रह धरतात. पण खरंतर खाली दिलेल्या कारणांसाठीच ही तपासणी केली जाते.

गेल्या काही दिवसांमध्ये परदेश प्रवास किंवा ज्या भागात कोरोनाचे प्राबल्य आहे, अशा ठिकाणी प्रवास झाला असल्यास, कोरोनासदृश काही लक्षणे असल्यास म्हणजे ताप, कोरडा खोकला किंवा दम लागत असल्यास, कोरोनाबाधित व्यक्तीच्या संपर्कात गर्भवती स्त्री आली असल्यास

सुरक्षित अंतर ठेवणे, स्वच्छतेची विशेषतः हात वारंवार धुण्याची काळजी घेणे, मास्कचा नियमित वापर करणे अनिवार्य आहे, किंबहुना अशा वेळेस स्त्रीरोग तज्ज्ञ व नर्सेस यांनाच हा संसर्ग संक्रमित होण्याची जास्त भीती असते असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. दवाखान्यात दाखल झाल्यावर नातेवाइकांनी गर्दी टाळली पाहिजे, डॉक्‍टरांनी दिलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन केले पाहिजे, अशा स्त्रियांमध्ये गरोदरपणातील तपासण्या नेहमीच्या तक्‍त्यानुसार न करता कमी केल्या जातात. त्यानुसार सहकार्य करावे, सोनोग्राफीची तपासणीसुद्धा डॉक्‍टर गरजेप्रमाणे करतीलच, पण वारंवार सोनोग्राफीचा आग्रह धरू नये, डॉक्‍टरांनी विलगीकरण सांगितले असल्यास त्याची चोख अंमलबजावणी करावी. वरील सर्व बाबींची नीट काळजी घेतल्यास कोरोना तुमच्या गरोदरपणात फार गुंतागुंत करणार नाही याची खात्री बाळगावी. घरी राहा, दूर दूर राहा आणि सुरक्षित राहा!

- डॉ. मिलिंद शहा,

स्त्रीरोग तज्ज्ञ

Web Title: Care should be taken by pregnant women during corona infection