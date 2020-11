मतदानासाठी शिक्षकांना नैमित्तिक रजा ! 98.6 पेक्षा जास्त तापमान असलेल्यांचे शेवटच्या तासात मतदान 

सोलापूर : पुणे पदवीधर व शिक्षक आमदारकीसाठी 1 डिसेंबरला मतदान होत असून 35 शिक्षक उमेदवार तर 65 पदवीधर उमेदवार आहेत. त्यासाठी चार लाख 26 हजार 430 पदवीधर तर 72 हजार 545 शिक्षक मतदार आहेत. मतदान केंद्रांवर गर्दी होऊ नये म्हणून वेटिंग रुम तयार करण्यात आल्या आहेत. दोन मतदारांमध्ये सहा फुटांचे अंतर असणार असून 98.6 पेक्षा अधिक तापमान असलेल्या मतदाराला वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शेवटच्या तासात मतदान करता येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. तर मतदानादिवशी शिक्षकांना नैमित्तिक रजा मिळेल, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी म्हणाले.... दोन मतदारांमध्ये असणार सहा फुटांचे अंतर; मतदान केंद्रांवर आखले रिंगण

जास्त गर्दी झाल्यास अतिरिक्‍त मतदारांसाठी असणार वेटिंग रुम

वेब कास्टिंगद्वारे प्रत्येक मतदान केंद्रांवरील हालचालींवर राहणार वॉच

सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत चालणार मतदान प्रक्रिया

प्रत्येक मतदान केंद्रावर तापमान तपासणीसाठी असतील स्वतंत्र दोन कर्मचारी

मतदाराचे तापमान 98.6 असावे; जास्त तापमान असलेल्यांना करावी लागणार प्रतीक्षा

सोलापूर जिल्ह्यात पदवीधरचे 53 हजार 813 तर 13 हजार 584 शिक्षक मतदार

जिल्ह्यात शिक्षक मतदारसंघाची 74 तर पदवीधर मतदारसंघाची 123 मतदार केंद्रे सोलापूर जिल्ह्यात शिक्षक मतदारसंघाअंतर्गत अक्‍कलकोट सात, बार्शी व पंढरपुरात प्रत्येकी आठ, करमाळा, मंगळवेढा व दक्षिण सोलापुरात प्रत्येकी सहा, माढा, माळशिरस, उत्तर सोलापूर व सांगोल्यात प्रत्येकी सात आणि मोहोळ तालुक्‍यात पाच मतदान केंद्रे आहेत. तर पदवीधरसाठी अक्‍कलकोटमध्ये आठ, बार्शी, माळशिरसमध्ये प्रत्येकी 13, माढ्यात 11, मंगळवेढ्यात नऊ, मोहोळमध्ये सात, उत्तर सोलापुरात 26, पंढरपूर तालुक्‍यात 12, दक्षिण सोलापुरात सहा व सांगोल्यात 10 मतदान केंद्रे आहेत. त्यासाठी एक हजार 970 कर्मचारी नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. तर 62 क्षेत्रीय अधिकारी, 168 अधिकाऱ्यांची 42 भरारी पथके नियुक्‍त करण्यात आली आहेत. 217 सुक्ष्म निरीक्षक, 394 आशासेविका, शहरासाठी 191 पोलिस कर्मचारी व ग्रामीणसाठी एक हजार 148 पोलिस कर्मचारी असणार आहेत. 197 मतदान केंद्रांवरील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना मास्क, हॅण्डग्लोज, फेस शिल्ड दिले जाणार आहे. त्याठिकाणी 250 थर्मल गन, हॅण्ड वॉश असतील, असेही जिल्हाधिकारी शंभरकर यावेळी म्हणाले. मतदारांना मतदान यादीतील त्यांचे नाव शोधण्यासाठी सर्च इंजिन देण्यात आले आहे. सोलापूर, पंढरपूर व कुर्डूवाडी येथून मतदान साहित्य पुण्याला नेण्यासाठी 24 बस, 30 मिनी बस, 14 जीप असतील, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

