रात्रीतून वेळ बदलली, विक्रेते व ग्राहकांची तारांबळ (VIDEO)

सोलापूर : सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडीत असलेल्या निर्णयांबाबत रात्री-मध्यरात्रीपर्यंत निर्णय घेण्याची परंपरा प्रशासनाने अजुनही सुरुच ठेवली आहे. त्यामुळे भाजी मंडईच्या बदललेल्या वेळेची माहिती विक्रेते आणि ग्राहकांना वेळेत समजलीच नाही. त्यामुळे सोमवारी सकाळी विक्रेते आणि ग्राहकांची तारांबळ उडाली. यापूर्वी ही वेळ सकाळी 10 ते दुपारी 1 अशी होती, ती आता सकाळी 7 ते 11 अशी करण्यात आली आहे.

सोलापूर - वेळ बदलल्यामुळे येथील कस्तुरबा मंडई परिसरात सोमवारी सकाळी आठ वाजता अतिशय तुरळक गर्दी झाली होती.

लॅाकडाऊनसंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाने काही निर्णय घेतले की त्यानंतर जिल्हा पातळीवर त्यानुसार कार्यवाहीस सुरुवात होते. सोलापुरात या संदर्भात जिल्हाधिकारी हे सोलापूर पोलिस आयुक्तालय हद्द वगळता आदेश काढतात, तर पोलिस आयुक्त हे पोलिस आयुक्तालय हद्दीसाठी स्वतंत्र निर्णय काढतात.

त्यामुळे अनेकवेळा नेमका आदेश कोणता पाळायचा याबाबत नागरिकांत संभ्रमता निर्माण होते. हे आदेशही रात्री उशीरा काढले जातात, त्यामुळे ते सर्वसामान्यांपर्यंत वेळेत पोचत नाहीत. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांतून त्यांना याची सविस्तर माहिती मिळते. त्यानंतर त्यांची धावपळ सुरु होते.

तुरळक गर्दीमुळे सकाळीच मंडईत आलेल्गृया हिणांना खरेदी लवकर करता आली

सोलापुरातील भाजी मंडईच्या वेळेसंदर्भातील बदलाचे आदेशही रात्री साडेअकरा-पावणेबाराच्या सुमारास प्रसारित करण्यात आले. मूळच्या आदेशावर तारखेचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे हा आदेश ग्राह्य धरायचा का अशी चर्चा समाजमाध्यमांवर सुरु झाली. त्यानंतर तारीख व जावक क्रमांकाच्या उल्लेखासह नव्याने आदेश काढण्यात आला. वास्तविक सर्वसामान्यांशी निगडीत निर्णय हे लवकर घेऊन त्याचे आदेशही लवकर काढले तर ते सोईचे होणार आहे. मात्र आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी संचारबंदी असो वा लॅाकडाऊन, या संदर्भातील निर्णय हे रात्री उशीराच प्रसारीत करण्यात आले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास सोसावा लागला.

दुकान उघडायच्या आतच रांगा लागणाऱ्या कुंभारवेशेतील भुसार माल विक्री दुकानांसमोर आज सकाळी एखादे ग्राहक उपस्थित होते.

मंडईची वेळ आता बदलू नये. आम्ही मार्डी, हिप्परगा येथून भाजीपाला विक्रीसाठी आलो आहोत. सकाळी 10 वाजता मंडई सुरु होत असल्याने आम्ही नऊ वाजता निघालो. इथ आल्यावर आमच्या जागेवर दुसराच विक्रेता बसल्याचे दिसून आले.

- शशीकांत रणसुभे, विक्रेता सकाळी दहानंतर मंडईला जाण्याचे नियोजन केले होते. मात्र मंडईची वेळ बदलल्याचे सकाळी वर्तमानपत्रातून कळाले. त्यामुळे सकाळची घरची कामे तसेच ठेवून भाजी खरेदीसाठी आले आहे. वेळ सारखी बदलू नये.

