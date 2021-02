आमदार सुभाष देशमुख यांच्या मुलासह भाजपचा एक आमदार अडचणीत !

सोलापूर : दूध भुकटी प्रकल्पासाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान उचलल्या प्रकरणी लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या तत्कालीन नऊ संचालकांविरोधात सोलापूरच्या न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. भाजपचे माजी सहकारमंत्री व विद्यमान आमदार सुभाष देशमुख यांच्या मुलासह लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या नऊ संचालकांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आला आहे. आमदार सुभाष देशमुख यांचा मुलगा तथा खासदार संजय काकडे यांचे जावई रोहन देशमुख, अक्कलकोटचे भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यासह अन्य सात जणांचा यात समावेश आहे. रामराजे राजेसाहेब पाटील, अविनाश लक्ष्मण महागावकर, प्रकाश वैजनाथ लातुरे, सचिन पंचप्पा, कल्याण शेट्टी, बशीर बादशहा शेख, मुरारी सारंग शिंदे, हरिभाऊ धनाजी चौगुले, भीमाशंकर सिद्राम नरसगोडे अशी त्या अन्य संचालकांची नावे आहेत. तत्कालीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी पांडुरंग घाडगे यांनी 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली होती. हा गुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. 2015 मध्ये लोकमंगल मल्टिस्टेट को- ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांच्यामार्फत शासनाकडे दूध भुकटी निर्मिती आणि विस्तारित दुग्ध व शाळेचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे बनावट तयार करण्यात आली होती, त्यामुळे या प्रकल्पाला मंजुरी मिळू नये, अशी तक्रार दुग्धविकास पशुसंवर्धन कार्यालयाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार चौकशी दरम्यान काही कागदपत्रे बनावट आढळून आली आहेत.

