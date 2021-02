सोलापूर : भारतीय शिक्षणपद्धती ही ब्रिटीशकालीन मॅकेलेची शिक्षण पद्धती आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण पद्धतीची आवश्‍यकता आहे. विद्यार्थी हे सशक्त भारताचे समृद्ध नागरिक बनावेत यासाठी विद्यार्थ्यांनी केवळ वापरतकर्ते न होता निर्माते व्हावे, असे प्रतिपादन तंत्रस्नेही व प्रयोगशील शिक्षक बालाजी जाधव यांनी केले. "सकाळ' कार्यालयास दिलेल्या सदिच्छा भेटप्रसंगी ते बोलत होते.

विजयनगर (ता. माण जि. सातारा) येथील उपक्रमशील शिक्षक बालाजी जाधव यांच्यामुळे या वस्तीशाळेतील विद्यार्थी रशिया, अमेरिका या देशीतील तज्ञांकडून चित्रकला, नृत्यकला या विषयांचे धडे घेत आहेत. हे सर्व ऑनलाइन शिक्षणामुळे शक्‍य झाले आहे. प्रारंभी "सकाळ' सहयोगी संपादक अभय दिवाणजी यांनी बालाजी जाधव यांचा "सकाळ'चा दिवाळी अंक भेट देऊन गौरव केला. यावेळी सर फाउंडेशनचे राज्य समन्वयक सिद्धाराम माशाळे, जिल्हा समन्वयक अनघा जहागिरदार, सुधाकर मोरे, विष्णूदास बिराजदार, नवनाथ सावंत व किशोर पाटील आदी उपस्थित होते. विजयनगर (ता. माण जि. सातारा) येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे शिक्षक बालाजी जाधव यांनी अत्यंत मागासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गोडी लावत गुणवत्ता यादी झळकावले आहे. बालाजी जाधव यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे वीटभट्टी कामगार व मेंढपाळांची मुले शाळेत आली, शिकली एवढेच नव्हे तर अनेक विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आले आहेत. विद्यार्थी सर्जनशील व्हावेत यासाठी ते सतत प्रयत्नशील आहेत. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थितीची मारामार होती. त्याच शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत कष्टाने मुलांना शिक्षणाची गोडी लावली.

शाळेतील जुन्या संगणकाचा वापर करत कलर प्रिंटरद्वारे वर्कशीट व प्रश्‍नपत्रिका तयार करून त्या विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेतल्या. तंत्राज्ञानाचा वापर करून स्वत:चे ऑफलाइन ऍप तयार केले. स्वाध्याय, पाठ यांचे व्हिडिओ मुलांना ऍपच्या माध्यमातून पुन्हा पुन्हा अभ्यासता येऊ लागले. आज त्यांच्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती टॅब आहे. शाळेचा शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल शंभर टक्के लागतो. शाळा परिसरातील पन्नास विद्यार्थ्यांचा गटाला मार्गदर्शन केले जाते. यातील 38 विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आहेत. "सकाळ'चे उपसंपादक जगन्नाथ हुक्केरी यांनी आभार मानले. योगी नव्हे तर उपयोगी बना

बालाजी जाधव हे मुळचे लातूरचे. लातूर पॅटनमध्ये शिकलेले. त्यांची आई त्यांना नेहमी सांगत असे की, योगी होण्यापेक्षा उपयोगी व्हा. जाधव यांनी हाच वारसा आपल्या विद्यार्थ्यांना दिला. संभाषण कौशल्य, अभिव्यक्ती कौशल्य व लेखन कौशल्य एकाचेळी विद्यार्थ्यांना मिळावे यासाठी विविध प्रयोग ते करतात. कोरोनाच्या कालावधीत त्यांना पाठांच्या गोष्टी बनवल्या व मुलांना कॉन्फरर्न्स कॉलद्वारे ऐकवल्या, ऐकलेल्या गोष्टी मुलांना परत सांगण्यास सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिव्यक्ती कौशल्य वाढवले. ठळक बाबी... अमेरिका, रशियाच्या आर्ट स्कूलचे शिक्षक करातात ऑनलाइन मार्गदर्शन

निर्भिड कट्टाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चाकोरीबाहेरील शिक्षण

विद्यार्थी लेखक, उत्तम क्रियेटर होण्यासाठी प्रयत्न

शंभरपेक्षा अधिक पुरस्कार विजेते, शंभरपेक्षा अधिक वेबिनारमध्ये सहभाग संपादन : अरविंद मोटे

