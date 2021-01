खरिपाप्रमाणे रब्बीचा कर्जपुरवठा करा; कर्जमुक्तीच्या प्रलंबित तक्रारींचा अहवाल द्या ! जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बॅंकांना सूचना 

सोलापूर : महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या 24 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. बॅंकांनी त्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून प्रलंबित तक्रारींचा अहवाल द्यावा. या योजनेतील शेतकऱ्यांनाही रब्बी पीक कर्जाचे वाटप करावे. खरिपात 118 टक्के कर्जवाटप झाले. रब्बीतही त्याच पद्धतीने कर्जवाटप करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हास्तरीय बॅंक प्रतिनिधींच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी शंभरकर बोलत होते. या वेळी जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर, नाबार्डचे विनय कोठारी यांच्यासह बॅंक प्रतिनिधी उपस्थित होते. श्री. शंभरकर म्हणाले, कोरोनामुळे शेती आणि शेतकरी डबघाईला आला आहे. त्यांना त्वरित पीक कर्ज उपलब्ध करून द्या. प्रत्येक बॅंकेने आपल्या शाखा प्रमुखांना कळवून आढावा घ्यावा. बॅंकांमार्फत मागासवर्गीय महामंडळाचे कर्ज वाटपातही हलगर्जीपणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. महामंडळाचे कर्ज वाटपही त्वरित करावे. प्रलंबित प्रकरणे ठेवू नका. श्री. नाशिककर यांनी सर्व कर्ज प्रकरणांच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक बी. टी. यशवंते यांनी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली. स्वयंरोजगार प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक विश्वास वेताळ यांनी आर्थिक साक्षरतेच्या प्रशिक्षणाची माहिती दिली. 750 उमेदवारांना 27 कार्यशाळांतून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. 750 पैकी 532 उमेदवार ग्रामीण भागातील असणार आहेत. व्याज सवलत योजनेसाठी 12 कोटी

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचे प्रस्ताव बॅंकांनी जानेवारी अखेर पाठवावेत. यंदा 12 कोटी 52 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे. सोलापूर जिल्ह्याला 2020-21 या रब्बी हंगामातील पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांना 2 हजार 256 कोटी रुपये, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक 280 कोटी रुपये आणि ग्रामीण बॅंकेला 75 कोटी रुपयांचा लक्ष्यांक देण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे यांनी दिली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Collector Shambharkar instructed banks to provide loans to farmers even for rabi season