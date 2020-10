महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली ! झोन कार्यालयातील 200 कर्मचाऱ्यांना बसवले घरी; चंदनशिवे आक्रमक 

सोलापूर : महापालिकेला दरवर्षी सरासरी 300 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह अन्य खर्चाची रक्कम दोनशे ते सव्वादोनशे कोटी रुपये होत आहे. महापालिकेचे कायमस्वरूपी कर्मचारी व कंत्राटदार यामार्फत नियुक्त केलेले कर्मचारी असतानाही काही कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी लाखो रुपयांचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करावा लागत आहे. त्यामुळे आता शहरातील आठ झोन कार्यालयांतील सुमारे दोनशे सफाई कामगारांना घरी बसविण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी घेतला आहे. कोरोना काळात महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक खर्च आस्थापनावर होत असल्याचे कारण पुढे करून सफाई कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. मात्र, एकीकडे प्रशासन कमी खर्चाचे काम अधिक रुपयाला देऊन खासगी मक्तेदाराला पोसण्याचे काम करीत आहे. तसेच महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या आहेत. आकृतिबंधाच्या नियमाप्रमाणे गरज नसताना चार सहाय्यक आयुक्त, तीन उपायुक्त व एक अतिरिक्त आयुक्त अशी पदे भरली आहेत. तर आयुक्त, उपायुक्त यांनी त्यांचे कार्यालय व घरे टापटीप करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला असून, कोरोनाच्या नावाखाली वैद्यकीय खर्चही अमाप केला आहे. दुसरीकडे मात्र, कोरोना काळात हातावरील पोट असलेले सफाई कर्मचारी घरी बसविले आहेत. त्यांच्यासमोर आता उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे नगरसेवक आनंद चंदनशिवे म्हणाले. आयुक्तांच्या या निर्णयाविरुद्ध मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. तत्पूर्वी, आगामी सर्वसाधारण सभेत याचा जाब आयुक्तांना विचारला जाईल, असेही ते म्हणाले. एकाच कामासाठी ढीगभर लोक नको

याबाबत आयुक्त पी. शिवशंकर म्हणाले, महापालिकेचे कर्मचारी तसेच कंत्राटदारामार्फत नियुक्त केलेले कर्मचारी सोडून नगरसेवकांच्या माध्यमातून अनेक कर्मचाऱ्यांची भरती महापालिकेने यापूर्वी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न आणि आस्थापनावरील खर्च यामध्ये महापालिकेवर बोजा बसला आहे. त्यामुळे आता झोननिहाय आढावा घेतला असून एकाच कामासाठी अधिक लोक या ठिकाणी नियुक्त केलेले आहेत. त्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. ज्या वेळी महापालिकेला कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल तेव्हा या कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्याने विचार केला जाईल. दरम्यान, संबंधित विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने सहाय्यक आयुक्त उपायुक्त यांची नियुक्ती केली आहे. दुसरीकडे बऱ्याच झोन कार्यालयांमधील कायमस्वरूपी व कंत्राटदारांचे कर्मचारी निवांत असतात आणि अन्य कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार सोपवला जातो, अशाही तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक झोनमधील कर्मचारी आणि त्या झोनमधील कामाचा आढावा घेतला आहे. त्यामध्ये हे कंत्राटी कर्मचारी अतिरिक्त असून त्यांच्या वेतनाचा भार महापालिकेवर पडत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हे कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The commissioner laid off 200 employees in the municipal zonal office