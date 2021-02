पक्षी जगतासाठी व्हावे "पाणथळ'जागेचे संवर्धन 

जागतिक पाणथळ दिन विशेष सोलापूर, : पक्षी जगत वाचवण्यासाठी, जैवविविधता जपण्यासाठी पाणथळ ठिकाणांचे संवर्धन होणे आवाश्‍यक असून पाणथळाच्या संवर्धनासाठी 2 फेब्रुवारी हा दिवस आतंरराष्ट्रीय स्तरावर पाणथळ दिन म्हणून साजरा केला जातो. सोलापूरतही हा दिवस साजरा करण्यात येत असून जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त वन विभाग सोलापूर, सामाजिक वनीकरण सोलापूर, डॉ. मेतन फाउंडेशन, रानवेध, सायकलिस्ट फाउंडेशन, रोटरी क्‍लब ऑफ सोलापूर ईस्ट, इनरव्हील क्‍लब, सोलापूर हार्मनी, इको फ्रेंडली ग्रुप, युगंधर फाउंडेशन, सोलापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हिप्परगा तलाव येथे पाणथळास भेट, पक्षी निरीक्षण, सायकल राईड व संवादाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती डॉ. व्यंकटेश मेतन यांनी दिली. इराणमधील कॅस्पियन या समुद्राच्या किनाऱ्यावरील "रामसर' या शहरी पाणथळ प्रदेशाचे महत्त्व या विषयावर परिषद आयोजित करण्यात आली होती. पाणथळ प्रदेशांना मानवी जीवनात असलेले स्थान सर्वांना समजावे या हेतूने दर वर्षी 2 फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ दिन साजरा केला जावा असा निर्णय या परिषदेत घेतला गेला. असा पहिला दिवस 1997 साली साजरा झाला. पाणथळ प्रदेश म्हणजे काय

नदी, तलाव, सागरी किनारे अशा ठिकाणी उथळ पाण्याने झाकलेल्या व अनेकविध प्रकारच्या गवतांनी आणि झुडपांनी भरलेल्या पाणथळ जमिनी आपल्याला आढळतात. यामध्ये कृत्रिम तलाव व कालवे, मिठागरे, सांडपाण्याचे तलाव, मत्सशेती तलाव, शेततळी, भाताची खाचरे अशा मानवनिर्मित स्थळांचाही समावेश होतो. पाणथळामुळे भूजल पुनर्भरण

सध्या आपण भूगर्भातील पाण्याचा भरपूर वापर करतो. या पाण्याचे पुनर्भरण करण्याचे काम असे प्रदेश करतात. अनेकदा आपण प्रदूषित पाणी व इतर हानिकारक द्रव्ये अशा प्रदेशात फेकतो खरे; परंतु पाणथळ जागी वाढणाऱ्या वनस्पतीच या घटकांना गाळून हे पाणी शुद्ध करण्याचे काम करतात. महाराष्ट्रात महत्त्वाचे पाणथळ प्रदेश हे दख्खनच्या पठारावरील नद्या-उपनद्या, धरणांमागील जलाशय आणि पाझर तलावांच्या आसपासच्या परिसंस्था या आहेत. यामुळे भूजलाचे पुनर्भरण आणि पाझर यात वाढ होण्याची मोलाची मदत होते. यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढते. पक्षी आणि पाणथळ प्रदेश

बगळे, बदके, करकोचे, खंड्या तसेच शिकारी प्रजातींच्या व इतरही अनेक पक्ष्यांना पाणथळ प्रदेशांतूनच अधिवास मिळतो. "प्लवर'सारख्या विशिष्ट प्रजातींची घरटी पाणथळ प्रदेशांत आढळतात. करकोचे, शराटी (इबिस), चमचा, रोहित (फ्लेमिंगो) हे पक्षीही पाणथळ जागीच येतात. अगदी सायबेरियासारख्या प्रदेशांतूनही क्रेन आणि बदके इथे येतात. कारण इथे या पक्षांना अन्न मिळते. हे पक्षी या प्रदेशातील अन्नसाखळीतला एक महत्त्वाचा दुवा असतात. त्यामुळे पक्षी संवर्धनासाठी व जैवविविधता टिकवण्यासाठी पाणथळ जागांचे संवर्धन होणे आवश्‍यक आहे. या उपक्रमात भाग घेण्यासाठी हिप्परगा तलाव येथील शासकीय विश्रामगृह येथे सकाळी सहा वाजता उपस्थित रहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Conservation of "wetlands" should be for the bird world