कोरोनाच्या हल्ल्यात 27 कामगारांचा बळी, यंत्रमाग उद्योगातील 20, विडी उद्योगातील सात जणांचा समावेश 

सोलापूर : सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनाचे संकट आता दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत आहे. कोरोनाच्या विळख्यात राजकारणी, व्यावसायिक, नोकरदार, कामगार अशा सर्वच घटकातील व्यक्ती येऊ लागल्या आहेत. निम्म्याहून अधिक सोलापूरचे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या यंत्रमाग व विडी उद्योगालाही कोरोनाने विळख्यात घेतले आहे. कोरोनाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत (2 सप्टेंबर) 20 यंत्रमाग कामगारांचा व सात विडी कामगारांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही उद्योगातील 27 कामगारांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. यंत्रमाग उद्योगातील 56 कामगारांना कोरोनाची बाधा झाली होती. त्यापैकी 36 जण कोरोना मुक्त झाले आहेत तर 20 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. यंत्रमाग कामगारांच्या तुलनेत विडी उद्योगात कामगार कोरोना बाधित होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. विडी उद्योगातील 74 कामगार कोरोना बाधित झाले होते. त्यातील सात जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर मृत्यू होण्याचे प्रमाण यंत्रमाग उद्योगात अधिक आहे. यंत्रमाग उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांचे फुप्पुस अगोदरच निकामी असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आकडे बोलतात...

नागरी आरोग्य केंद्र बाधित यंत्रमाग कामगार बाधित विडी कामगार

सिव्हिल 9 (1) 11 (1)

भावनाऋषी 33 (5) 42 (4)

साबळे 1 1

विडी घरकुल 1 (10) 10

मुद्रा सन सिटी 7 7

जिजामाता 3 (1) 3 (1)

जोडभावी 2 2

एकूण 56 (20) 74 (7)

(स्थिती : 2 सप्टेंबरपर्यंतची, कंसातील आकडेवारी मृतांची)

