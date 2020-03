ईशारा....! शिक्षक-विद्यार्थ्यांनो घरातच बसा, अन्यथा... 

सोलापूर : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांना 31 मार्चपर्यंत सुटी दिली आहे. या कालावधीत विद्यार्थी, शिक्षक व शाळेच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घरातच बसून राहणे अपेक्षित आहे. सुटी मिळाली म्हणून इतरत्र फिरल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर प्रशासन व पोलिस विभागामार्फत कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षण उपसंचालकांनी दिला आहे. शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार सोलापूर शहरातील महापालिका व खासगी शाळांनी आज सोमवारी आपापल्या शाळांच्या प्रवेशद्वारावर तसे फलक लावले आहेत. तसेच उपसंचालकांनी दिलेल्या इशाऱ्याच्या सूचनाही ठळकपणे फलकावर लिहण्यात आल्या आहेत. शासनाकडून आलेल्या आदेशाची सक्त अंमलबजावणी करावी. या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा सुटी मिळाली म्हणून प्रवास करताना आढळल्यास संबंधित शिक्षक, विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शाळांच्या परिसरात शुकशुकाट दिसून येत आहे. सोलापूर शहरात महापालिकेच्या 68 शाळा आहेत. या सर्व शाळांच्या प्रमुख प्रवेशद्वारावर शिक्षण संचालकांकडून आलेल्या आदेशाची छायांकित प्रत डकविण्यात आली आहे. तसेच प्रवेशद्वार बंद ठेवण्यात आले आहे. खासगी शाळांमध्येही अशाच प्रकारचे चित्र दिसून येत आहे. शाळेच्या परिसरात एकही शिक्षक, विद्यार्थी अथवा कर्मचारी दिसणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तसे आढळून आल्यास त्यांच्यावर पोलिस कारवाई केली जाणार आहे. अशा लिहल्या आहेत सूचना

- पालकांनी आपल्या पाल्याची काळजी घ्यावी

- घर सोडून बाहेरगावी जाऊ नये

- हात वारंवार स्वच्छ धुवावेत

- मुलांचा घरी अभ्यास करून घेणे

- गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये

- परदेशातून आलेल्या व्यक्तीची माहिती असल्यास ती त्वरीत प्रशासकीय यंत्रणेला कळवावी

