बार्शी (सोलापूर) : आतापर्यंत कोरोनामुक्त असलेल्या बार्शी शहरात कोरोनाने अखेर प्रवेश केला असून तब्बल 73 दिवसांनी आज शहरातील सुभाषनगर भागात रहाणाऱ्या एका व्यक्तीचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे.

दरम्यान, बार्शी शहर व तालुक्‍यातील कोरोना विषाणू संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून गुरुवारी सकाळी दहा जणांचे अहवाल प्राप्त झाला असून त्यात बार्शी शहरात एक, जामगाव येथील तीन रुग्ण, उक्कडगाव येथील 1 असे पाच नवे रुग्ण आढळले आहेत तर 4 जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 17 झाली आहे, अशी माहिती तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.संतोष जोगदंड यांनी दिली.

कोरोना विषाणू रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने 22 मार्चपासून लॉकडाउन सुरु केल्यानंतर तब्बल 73 दिवसांनी बार्शी शहरात कोरोना बाधित रुग्ण आढळला असून शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी सकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालात पाच जण पॉझिटिव्ह आढळले. त्यामध्ये जामगाव येथील 3 उक्कडगाव 1, बार्शी शहरातील सुभाषनगर भागातील वाणी प्लॉट 1 असे पाच रूग्ण आहेत. तर बार्शी एक, जामगाव एक, तावरवाडी एक, वैराग एक, शेंद्री एक असे पाच जणांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. अद्याप 9 जणांचे अहवाल प्रलंबित आहेत, असे डॉ. जोगदंड यांनी स्पष्ट केले.

बार्शी शहरात कोरोना संसर्गाची बाधा होऊ नये यासाठी बार्शी नगरपरिषद, ग्रामीण रुग्णालय, खासगी रुग्णालय यांनी फवारणी करुन, स्वच्छता ठेवून मोठी दक्षता घेतली होती. पण अखेर शहरात कोरोना बाधित रुग्ण आढळला आहे.

दरम्यान, पोलिस निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी यांनी पथकांमार्फत नाकेबंदी करुन सुमारे 150 पेक्षा अधिक गुन्हे शहर पोलिस ठाण्यात दाखल केले असून मे अखेर पर्यंत नागरिकांचा येण्याचा ओघ सुरुच होता. शहरात कोविड 19 ची लागण होऊ नये यासाठी आमदार राजेंद्र राऊत, नगराध्यक्ष असिफ तांबोळी, तहसीलदार प्रदिप शेलार, ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधिक्षिका डॉ. शीतल बोपलकर यांच्यासह आरोग्य विभागाने परिश्रम घेतले होते. पण शहरात रुग्ण आढळल्याने नागरिकांचे धाबे दणाणले आहे.

