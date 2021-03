"एसटी'ला पुन्हा कोरोनाचा ब्रेक ! उत्पन्न 40 लाख अन्‌ खर्च 35 लाख; 22 प्रवाशांच्या अटीमुळे आर्थिक संकट 

सोलापूर : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे गतवर्षी 23 मार्च रोजी संपूर्ण राज्यात लॉकडाउन करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी बस बंद करण्यात आल्याने एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसला. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या संख्येत देखील घट होत आहे. एसटी पूर्ण क्षमतेने धावूनसुद्धा एसटीला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता सोलापूर महापालिका प्रशासनाने 22 प्रवाशांना एसटीत प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सोलापूर विभागाला दररोज एसटीला 40 लाखांचे उत्पन्न मिळत आहे. मात्र डिझेलवर 35 लाख रुपये खर्च होत असल्याने एसटी अडचणीत सापडली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा आर्थिक फटका एसटी महामंडळाला बसला आहे. एकंदरीतच एसटीची चाके नुकसानीच्या दलदलीत खोलवर रुतली असल्याचे चिंताजनक चित्र दिसून येत आहे. कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने जगभरासह संपूर्ण देशात थैमान घातले आहे. या आजाराविषयी प्रारंभी नागरिकांच्या मनात प्रचंड भीती आहे. कोणत्याही प्रकारचा औषधेपचार उपलब्ध नसल्याने आरोग्य यंत्रणाही मोठ्या प्रमाणात हतबल झाली होती. परंतु, कालांतराने कोरोनाचे रूप सौम्य होत गेले आणि हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरवात झाली. तीन महिन्यांच्या लॉकडाउननंतर राज्यात अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र नागरिकांमध्ये कोरोना संसर्गाची भीती कायम असल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक जवळपास तब्बल सहा महिने पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आली. यामुळे एसटी महामंडळाला खूप मोठी आर्थिक हानी पोचली. या सर्व गंभीर परिस्थितीतून सावरण्यासाठी एसटी सज्ज होत ऑगस्ट 2020 रोजी एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली. सुरवातीस काही मोजक्‍याच बसफेऱ्या सुरू करण्यात आल्या. या वेळी प्रवाशांचा पाहिजे त्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला नाही. वाढते डिझेलचे दर, मेंटेनन्स व इतर खर्च यामुळे एसटीला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. आकडे बोलतात सोलापूर विभागात 700 बस

दररोज 1 लाख 90 हजार किलोमीटर प्रवास

दररोजचे उत्पन्न 45 लाख 27 हजार

डिझेलवर होणारा खर्च 35 लाख

प्रति किलोमीटर 18 रुपये खर्च तर 23.81 पैसे उत्पन्न

बसला लागते प्रति किलोमीटरला 4.5 लिटर डिझेल राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने राज्यात 50 टक्‍के क्षमतेने प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. मात्र कर्नाटकच्या बस या महाराष्ट्रात पूर्ण क्षमतेने भरून येतात. कर्नाटक राज्याच्या बसमध्ये कोरोनाचे कोणतेही नियम पाळले जात नसल्याने एकीकडे लाल परीला वेगळे नियम आणि कर्नाटक बसला वेगळे नियम असल्याचे दिसून येत आहे. याकडे कोण लक्ष देणार, हाच प्रश्‍न विचारला जात आहे. कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता एसटीचे नुकसान तर होत आहे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय देखील होत आहे. ग्रामीण भागतील प्रवाशांना वाहतुकीचे कोणतेही साधन नसल्याने त्यांना अडचण निर्माण होत आहे. यावर जिल्हा प्रशासनाने विचार करावा.

- विलास राठोड,

विभागीय वाहतूक अधिकारी, सोलापूर कोरोना महामारीमुळे एसटीची प्रवासी वाहतूक सेवा बंद करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी एसटी अनलॉकच्या टप्प्यात सुरू झाली. मात्र 22 प्रवाशांच्या अटीमुळे काही मोजक्‍याच गाड्या सुरू आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. यावर प्रशासनाने विचार करून जादा बस सोडाव्यात.

- पृथ्वीराज चिलोभा,

नागरिक कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे काही प्रवासी गाड्या बंद करण्यात आल्या आहेत, तर काहींमध्ये 22 प्रवाशांच्या अटीमुळे आसन मिळत नसल्याने बस स्थानकावर एसटीची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रवाशांच्या दृष्टीने एसटी प्रशासनाने जादा गाड्या सोडाव्यात, जेणेकरून खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागणार नाही.

- संध्या लादे,

प्रवासी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The Corona has again caused losses to the State Transport Corporation