हद्दवाढ भागात वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग ! आज एकाचा मृत्यू तर 45 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : शहरातील कोरोना बळींची संख्या कमी करण्याच्या हेतूने आता घरोघरी जाऊन को- मॉर्बिड व्यक्‍तींचा सर्व्हे केला जात आहे. दररोज तथा आठवड्यातून तीनवेळा संबंधित व्यक्‍तींच्या आरोग्याची खबरदारी घेतली जात आहे. त्यामुळे मृत्यूची संख्या कमी झाली असून कोरोनाबाधितांची संख्या मात्र, म्हणावी तशी कमी झालेली नाही. आज 418 संशयितांची कोरोना टेस्ट करण्यात आली असून त्यात 45 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून बहूतांश रुग्ण हद्दवाढ भागातीलच असल्याचे दिसून येत आहे. ठळक बाबी... शहरातील 82 हजार 743 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरातील आठ हजार 750 व्यक्‍तींना कोरोनाची बाधा

कोरोनामुळे शहरातील 492 रुग्णांचा झाला मृत्यू

आतापर्यंत सात हजार 496 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

आज 418 संशयितांपैकी 45 जण कोरोना पॉझिटिव्ह; नवी पेठेतील 84 वर्षीय महिलेचा मृत्यू शहरात आज रेल्वे लाईन, मोदी कॉलनी, समृध्दी अपार्टमेंट, विकास नगर, सिंधू विहार, स्वामी विवेकानंद नगर, सप्तगिरी सोसायटी (होटगी रोड), दक्षिण कसबा, मंत्री चंडक (पोलिस लाईन), गणेश नगर (हैदराबाद रोड), शेळगी, वेणूगोपाल नगर (कुमठा नाका), दाफळेकर नगर, लाड वस्ती (देगाव), उमा नगरी (मुरारजी पेठ), शनिवार पेठ, सहयोग नगर, अश्‍वगंधा अपार्टमेंट, आशिया नगर (जुळे सोलापूर), सवेरा नगर, मुक्‍ती नगर (सैफूल), आसरा सोसायटी, व्यंकटेश अपार्टमेंट (सात रस्ता), शामा नगर, विशाल नगर (भारती विद्यापीठजवळ), सदिच्छा सोसायटी, मारुती गल्ली (बाळे), राधेकृष्ण कॉलनी (वसंत विहार), नवी पेठ, पश्‍चिम मंगळवार पेठ या भागात नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

Web Title: Corona infection on the rise in border areas! One death today, 45 positive