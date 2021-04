सर्व्हेची ड्यूटी दिलेल्या शिक्षकांनाच कोरोना ! 'या' शिक्षकांना ड्यूटीतून मिळणार सवलत

सोलापूर : शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करणे, को-मॉर्बिड रुग्णांसह अन्य रुग्ण कोरोनाचे बळी ठरू नयेत म्हणून त्यांच्या आरोग्याची दररोज नोंद ठेवणे, यासाठी महापालिकेने 646 प्राथमिक शिक्षकांना सर्व्हेची ड्यूटी दिली आहे. मात्र, त्यातील चार शिक्षक कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे समोर आले असून त्यांची ड्यूटी रद्द करण्यासाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून लेखी कागदपत्रांची मागणी केली आहे. यांची ड्यूटी होऊ शकते रद्द को-मॉर्बिड रुग्ण (ज्यांना पूर्वीचा गंभीर आजार आहे)

गर्भवती शिक्षिकांची रद्द केली जाईल ड्यूटी

दिव्यांग शिक्षकांना कोरोना ड्यूटीतून सवलत

पती-पत्नी दोघांना एकाचवेळी ड्यूटी आल्यास एकाची होईल रद्द

कोरोना पॉझिटिव्ह शिक्षक अथवा त्याच्या कुटुंबातील कोणी कोरोनाचे उपचार घेत असल्यास त्यांचीही रद्द होईल ड्यूटी

कोरोना रुग्णांच्या थेट संपर्कात राहिलेल्या शिक्षकाला काही दिवस ड्यूटी दिली जाणार नाही कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत शहरातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे तीन हजार शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन सर्व्हेक्षण केले. त्यामध्ये थर्मल स्क्रिनिंग गन घेऊन प्रत्येक घरातील व्यक्‍तींचे तापमान व ऑक्‍सिजन लेव्हलची नोंद ठेवण्याचे काम शिक्षकांनी केले. रुग्णांची संख्या व मृत्यूदर कमी होण्यासाठी त्याची मोठी मदत झाली. आता कोरोना पुन्हा वाढू लागल्याने माध्यमिक शिक्षक वगळून अन्य प्राथमिक शाळांमधील सर्वच शिक्षकांना सर्व्हेची ड्यूटी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. एका शिक्षकाला किमान 30 दिवसांची ड्यूटी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आदेश निघाल्यापासून तीन दिवसांत ड्यूटी जॉईन करणे अपेक्षित आहे. संबंधित शिक्षकांचे वेतन काढताना त्यांना त्या नागरी आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय वेतन काढल्यास संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई केली जाणार आहे. मुख्याध्यापकांवर होणार

आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत कारवाई

शाळेतील ज्या शिक्षकांना कोरोना ड्यूटी दिली आहे, त्यापैकी काही शिक्षकांना पूर्वीचा गंभीर आजार असेल आणि ते ड्यूटी करण्यास अनुकूल नसतील तर त्यांच्याबद्दलचा अभिप्राय संबंधित मुख्याध्यापकांनी ऑनलाइन सादर करावयाचा आहे. जे मुख्याध्यापक खोटी माहिती सादर करून शिक्षकांची ड्यूटी रद्द करून घेतील, त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे महापालिकेचे प्रशासनाधिकारी कादर शेख यांनी स्पष्ट केले.

