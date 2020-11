कोरोना टेस्टिंगने ओलांडला एक लाखाचा टप्पा ! शहरात आज 16 पॉझिटिव्ह तर एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरात पहिला रुग्ण 14 एप्रिला न्यू पाच्छा पेठेत आढळला. त्यानंतर आज (बुधवारी) शहरातील एक लाख 521 संशयितांची टेस्ट पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये 90 हजार 831 संशयितांची टेस्ट निगेटिव्ह आली असून नऊ हजार 690 जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. रुग्णांच्या संपर्कातील 94 संशयित होम क्‍वारंटाईनमध्ये असून 43 जण इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईन तर 18 जण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख 521 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत आढळले नऊ हजार 690 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रूग्णांपैकी 361 पुरुष अन्‌ 180 महिलांचा झाला मृत्यू

आतापर्यंत आठ हजार 731 बाधितांची कोरोनावर मात

शहरातील 263 पुरुष आणि 155 महिलांवर सुरु आहेत उपचार शहरात आज आदित्य नगर (विजयपूर रोड), सहारा नगर, उमा नगरी (मुरारजी पेठ), घोणे अपार्टमेंट (अशोक चौक), युनिटी आयकॉन (जुळे सोलापूर), भवानी पेठ, साई नगर (सूत मिलजवळ), पद्मा नगर, कर्णिक नगर, बापूजी नगर आणि सिध्दगंगा हॉस्पिटलजवळ (बाळीवेस) येथे नवे रुग्ण आढळले आहेत. विजयपूर रोडवरील अशोक नगरातील 48 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. हा रुग्ण 31 ऑक्‍टोबरला उपचारासाठी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल झाला होता. 2 नोव्हेंबरला त्याचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, शहरातील एक हजार 160 संशयितांची आज कोरोना टेस्ट पार पडली. त्यात 16 जण पॉझिटिव्ह सापडले असून एकाचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडे आज 24 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले.

Web Title: Corona testing crosses one lakh mark! 16 positive and one death in the city today