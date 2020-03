ठाकरेंचा आदेश सोलापुरात पोहोचलाच नाही (video)

सोलापूर : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या उपाययोजना सुरु केल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून 31 मार्चपर्यंत घेण्यात येणाऱ्या सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, उरुस, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिनेमागृह बंद ठेवण्याबाबतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केली. मात्र याचे आदेशच अद्याप न मिळाल्याने रविवारी (ता. 14) सोलापुरात सिनेमागृह सुरू ठेवण्यात आले. मात्र, प्रेक्षकच येत नसल्याने आर्थिक तोटा चालकांना सहन करावा लागत आहे.

जनजागृतीसाठी सिनेमागृहात लावलेले पत्रक

कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील शहरी भागातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. महापालिका क्षेत्रांमधील मोठे मॉलही बंद ठेवण्याचा आदेश आहे. आरोग्य विभागाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, व्यवसाय व प्रशिक्षण आयुक्त यांना परिपत्रकाद्वारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यभरातील चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, जलतरणतलाव, व्यायामशाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले. राज्य सरकारने साथरोग प्रतिबंधात्मक कायद्यातील तरतुदींनुसार अधिसूचना काढली आहे. मोठ्या शहरांमधील मॉल बंद करण्याचा आदेश देतानाच या मॉलमधील जीवनावश्‍यक वस्तूंची विक्री सुरु ठेवता येणार आहे, असे म्हटले आहे. नागरिकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक कार्यक्रमांना पुढील आदेशापर्यंत परवानगी देऊ नये, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी सोलापुरात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे सभा, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रम, उरुस, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

रेल्वे स्थानकावरील स्थिती.

आदेशच नाही...

सिनेमागृह बंद ठेवण्याबाबत सरकारचा आदेश नाही. त्यामुळे सिनेमागृह सुरु आहेत. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग होऊ नेये म्हणून काळजी घेण्यात येत आहे. याची पत्रके सिनेमागृहात लावण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या भितीमुळे प्रेक्षकही फिरकत नसल्याने तोटा सहन करावा लागत असल्याने सिनेमागृह चालक सांगत आहेत.

रेल्वे स्थानकावरील स्थिती. (सर्व छायाचित्रे : श्रीनिवास सादूल)

शिवशाही रिकामीच...

सोलापुरातून पुण्याला जाणाऱ्या एसटी बसची संख्या मोठी आहे. मात्र, कोरोनामुळे या एसटी बसवर परिणाम झाला आहे. पुण्याला जाणाऱ्या गाड्या रिकाम्याच राहत असून बस स्थानकावरही प्रवाशांची गर्दी कमी जाणवत आहे. शिवशाही तर सध्या रिकामीच धावत आहे. रेल्वे स्थानकवारही असेच चित्र आहे.

Web Title: Coronas impact on ST of cinemas started in Solapur