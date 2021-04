लस आणायलाच झाला एक लाखाचा खर्च ! जिल्ह्यासाठी दहा टप्प्यांत मिळाले 2.62 लाख डोस

सोलापूर : जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत दहा टप्प्यांत दोन लाख 42 हजार 530 लसीचे डोस मिळाले असून आज आणखी 20 हजार डोस मिळणार आहेत. आतापर्यंत सोलापूर शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी लस आणायला महापालिका व जिल्हा परिषदेचे वाहन दहावेळा पुण्याला जाऊन आले आहे. प्रत्येक खेपेसाठी दहा हजारांचा खर्च झाला असून त्यात वाहनाचे इंधन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, टीए-डीए अशा खर्चाचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात 45 वर्षांवरील 10 लाख 98 हजार नागरिकांना लस टोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यात तीन लाख 30 हजार को-मॉर्बिड रुग्णांचा समावेश आहे. त्यातील 54 हजार 688 को-मॉर्बिड रुग्णांनाच लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. ज्या तालुक्‍यांमध्ये विशेषत: गावांमध्ये लसीकरणाची केंद्रे सुरू करून तेथील नागरिकांना लस टोचण्याचे नियोजन करण्यात आले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केंद्र सुरू करा, म्हणून नागरिक निवेदने देऊ लागली आहेत. एकाच दिवशी 50 हजार जणांना लस टोचू शकतो, अशी क्षमता असतानाही दररोज एका केंद्रावर 200 ते 600 जणांनाच लस टोचली जात आहे. या गतीने लसीकरणाचा हा टप्पा पूर्ण होण्यासाठी दीड ते दोन महिने लागतील. तर लस आणायलाच कोट्यवधी रुपये खर्च होतील, असेही यावेळी सूत्रांनी सांगितले. दुसऱ्या डोससाठी लसच मिळेना

पहिल्या टप्प्यात हेल्थ वर्कर्स तर दुसऱ्या टप्प्यात फ्रंट लाइनवरील वर्कर्स, तिसऱ्या टप्प्यात 45 ते 60 वर्षांवरील को-मॉर्बिड व ज्येष्ठांना तर आता 45 वर्षांवरील सर्वांनाच लस टोचली जात आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करणारे व कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखणारे वैद्यकीय कर्मचारी, पोलिस, शासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी सुरक्षित राहावेत म्हणून त्यांना पहिल्या दोन टप्प्यांत लस टोचण्यात आली. आतापर्यंत 35 हजार 99 वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे, परंतु त्यातील 20 हजार 300 जणांनाच दुसरा डोस मिळाला आहे. तर दुसरीकडे लसीचा पहिला डोस टोचून घेतलेल्या 29 हजार 225 फ्रंटलाइन वर्कर्सपैकी 21 हजार 265 जणांनी दुसरा डोसच घेतलेला नाही. 54 हजर 688 को-मॉर्बिड रुग्णांपैकी 996 जणांनीच दुसरा डोस घेतला आहे. 29 दिवस होऊनही त्यांना लसीअभावी दुसरा डोस मिळत नसल्याचे चित्र लसीकरण केंद्रांवर पाहायला मिळत आहे. मागणीनुसार लस मिळतच नाही

जिल्ह्यासाठी कोविशिल्ड व कोव्हॅक्‍सिन या दोन प्रकारच्या लस मिळत आहेत. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुणालयातील केंद्र वगळता अन्य 126 केंद्रांसाठी कोविशिल्ड लस दिली जात आहे. जिल्ह्यासाठी सात-आठ टप्प्यांत दोन लाख 42 हजार 530 डोस मिळाले असून आज पुन्हा 20 हजार डोस मिळाले.

- डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे,

जिल्हा समन्वयक, लसीकरण, सोलापूर संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: The cost of bringing the vaccine was one lakh rupees to Solapur Municipal Corporation