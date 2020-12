उत्तर कसब्यात महिलेची आत्महत्या ! वाचा सोलापुरातील गुन्हे वृत्त 

सोलापूर : उत्तर कसबा परिसरातील शुभांगी जयराम भैरूपाटील (वय 23) या महिलेने घरातील वाशाच्या पंख्याला साडीच्या सहाय्याने अज्ञात कारणावरून गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही बाब घरातील लोकांना समजल्यावर त्यांनी शुभांगीला खाली उतरवून उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. त्या वेळी डॉक्‍टरांनी शुभांगीला मृत घोषित केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. नीलम नगरात एकाची आत्महत्या

नीलम नगर परिसरातील महेश पर्वतम्‌ दासरी (वय 39) यांनी राहत्या घरात अज्ञात कारणावरून छताच्या वाशाला दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही बाब उघडकीस आल्यावर एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी महेश दासरी यांना खाली उतरवून शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्‍टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. 11 जनावरे पकडली, दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पुणे-हैदराबाद महामार्गावरील डी-मार्ट समोरील रस्त्यावर जोडभावी पेठ पोलिसांनी ट्रक पकडून त्यातून कत्तलीसाठी नेण्यात येणाऱ्या 11 जनावरांची सुटका केली. याबाबत जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस शिपाई नीलेश घोगरे यांच्या फिर्यादीवरून खलील शेरजंग शेख (वय 30, रा. साकुड मशिदीजवळ, साकुड, ता. अंबेजोगाई, जि. बीड) व अन्य एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस शिपाई घोगरे यांनी रविवारी पहाटे (क्र. एमएच 11-एएल 7185) या क्रमांकाच्या टेम्पोतून 11 जनावरे कत्तलीसाठी नेत असताना पकडली. या कारवाईत पोलिसांनी 10 लाख 20 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पोलिस हवालदार ओहळ तपास करीत आहेत. रेल्वेतून महिलेचे साडेतीन लाखांचे दागिने लंपास

गदग ते मुंबई या रेल्वे गाडीतून बागलकोट ते सोलापूर असा प्रवास करणाऱ्या कलावती उमाकांत हिरेमठ (वय 45, रा. इंदिरा नगर, विजयपूर रोड, सोलापूर) या महिलेचे साडेतीन लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने चोरट्याने चोरून नेले. याबाबत विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. 23 फेब्रुवारी 2020 रोजी कलावती हिरेमठ या गदग ते मुंबई या रेल्वे गाडीने बागलकोट ते सोलापूर असा प्रवास करीत होत्या. त्यांच्यासोबत असलेली लेडीज पर्सची चैन उघडून त्यांनी त्यांच्याकडील सोन्याचे दागिने प्लॅस्टिकच्या डबीमध्ये ठेवले होते. ही डबी त्यांनी रविवारी उघडली असता, त्या डब्यामध्ये 3 लाख 45 लाख रुपयांचे दागिने मिळून आले नाहीत. म्हणून विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक बेंबडे तपास करीत आहेत.

