सोलापूर : किरकोळ कारणावरुन पाच जणांनी मिळून एका तरुणास मारहाण केल्याची घटना दमाणीनगर येथे घडली. या मारहाणीत सिद्धेश्‍वर सरवळे हा जखमी झाला असून, त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अजय बलभट्टी, प्रेम सुरवसे, नजीर शेख, रोहित, यश यांनी अनिकेत सरवळे याला लाथाबुक्‍क्‍यांनी व दगडाने मारहाण केली. तळसंगीत तरुणांना काठीने मारहाण

शेतीच्या वाटणीच्या वादातून विजय विठ्ठल दुधाळ आणि बिरदेव विठ्ठल दुधाळ (रा. तळसंगी, ता. मंगळवेढा) यांना काठीने डाव्या हातावर मारल्याने डाव्या मनगटास मार लागला आहे. उपचारासाठी त्यांना मंगळवेढा येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले व पुढील उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अज्ञात वाहनाच्या धडकेत वृद्ध जखमी

अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने एका 80 वर्षीय वृद्ध जखमी झाला आहे. ही घटना कुमठा नाका येथील जांबमुनी शाळेसमोर घडली. यात राजशेखर सिद्धलिंग स्वामी हे जखमी झाले असून, कान व पायाला जखम झाल्याने त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले आहे. कळमणमध्ये एकाने केले विष प्राशन

घरगुती भांडणामुळे शेतात काम करत असताना एकाने विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार कळमण (ता. उत्तर सोलापूर) येथे घडला. बाबासाहेब दाजी माशाळ असे विष प्राशन केलेल्या इसमाचे नाव असून, त्याच्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे उपचार करण्यात येत आहेत. बेशुद्ध इसमावर उपचार सुरू

घरात अचानक उलटी होऊन बेशुद्ध पडल्याने एकावर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्गालयात उपचार करण्यात येत आहेत. हा प्रकार गुंजेगाव (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे घडला. इमाम मुजावर असे बेशुद्ध पडलेल्या इसमाचे नाव आहे. चक्कर येऊन पडल्याने तरुण जखमी

घरात चक्कर येऊन पडल्याने जखमी झालेल्या एका तरुणावर उपचार करण्यात येत आहेत. हा प्रकार शेळगी येथे घडला. मतीन मुजीब शेख (वय 27, रा. कुमारस्वामी नगर, शेळगी) याच्या नाकास मार लागल्याने नाकातून रक्तस्राव होत होता. अज्ञात कारची दुचाकीला धडक

दुचाकीवरून येत असताना पाठीमागून येणाऱ्या अज्ञात कारने धडक दिल्याने सोमलिंग महादेव बंदाई (वय 30, रा. कारकल, ता. दक्षिण सोलापूर) यांच्या डोक्‍याला व कपाळास मुकामार लागल्याने त्यांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. ही घटना तुळजापूर ते सोलापूर महामार्गावर घडली. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

