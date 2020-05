सोलापुरातील प्रतिबंधित क्षेत्रातील 84 जणांविरुद्ध गुन्हे

सोलापूर : सोलापूर शहरातील ज्या परिसरांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत, ते परिसर प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत. या परिसरातील नागरिकांना शहरात इतरत्र फिरण्यास बंदी आहे, तर दुसऱ्या परिसरातून कोणीही या परिसरात विनापरवाना येणार नाही, असे पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही या आदेशाचे उल्लंघन करत शहरातील इतर परिसरात जाण्याच्या तयारीत असलेल्या 84 जणांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शुक्रवारी (ता. 8) मध्यरात्रीपर्यंत 32 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पंचकट्टा परिसर, पोटफाडी चौक, तेलंगी पाच्छा पेठ, बोल्ली मंगल कार्यालय, पोलीस मुख्यालय, अशोक चौक, पद्मशाली चौक, साखर पेठ, किडवाई चौक, कुर्बान हुसेन नगर, मोदी, बेडरपूल, मराठा वस्ती, भवानी पेठ, भुलाभाई चौक, हुच्चेश्वरनगर या प्रतिबंधित क्षेत्रातील लोक बंदी असतानाही दुसऱ्या ठिकाणी जात होते. त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. प्रतिबंधित क्षेत्रातील आतापर्यंत सुमारे 240 हून अधिक जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

341 वाहनांवर दंडात्मक कारवाई

सोलापूर शहरात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली असून रुग्णांची संख्या आता 216 वर पोहोचली आहे. दरम्यान शहरात फिरताना वाहनांचा वापर करू नये व विनाकारण घराबाहेर पडू नये असे सातत्याने आवाहन केले जात असतानाही नियम मोडणाऱ्याविरुद्ध पोलिसांनी कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. शनिवारी (ता. 9) शहरातील नाकाबंदी दरम्यान 341 वाहन चालकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली.

