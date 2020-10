अधिक महिन्यातील कमला एकादशीनिमित्त पंढरपुरात भाविकांची गर्दी 

पंढरपूर (सोलापूर) : दर तीन वर्षांतून एकदा येणाऱ्या अधिक महिन्यातील कमला एकादशीनिमित्त आज भाविकांनी येथे गर्दी केली होती. श्री विठ्ठल मंदिर भाविकांसाठी अद्याप बंद असल्याने मंदिराच्या कळसाचे आणि नामदेव पायरीचे दर्शन घेऊन भाविकांनी समाधान मानले.

कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये यासाठी 17 मार्च पासून श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. त्यानंतर अनेक दिवस एसटी रेल्वे आणि खाजगी वाहतूक बंद होती. आता गेल्या काही दिवसांपासून वाहतूक सुरळीत होऊ लागली आहे. त्यामुळे श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर बंद असले तरी पंढरपूर येथे येऊन चंद्रभागेत स्नान करून भाविक श्री विठ्ठलाच्या मंदिराच्या कळसाचे आणि संत नामदेव पायरी चे दर्शन घेऊन समाधान मानत आहेत.

दर तीन वर्षातून एकदा येणारा अधिक महिना सध्या सुरू आहे. अधिक महिन्यात पंढरपूरला भाविकांची मोठी गर्दी होत असते. यंदा मात्र मंदिर अजूनही बंद आहे. मंदिर बंद असले तरी आज कमला एकादशीची पर्वणी साधण्यासाठी शेकडो भाविक आज येथे आले होते. त्यामुळे चंद्रभागा नदीच्या तीरावर स्नानासाठी आणि श्री विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी दिसत होती. संपादन : वैभव गाढवे

Web Title: Crowd of devotees in Pandharpur on the occasion of Kamala Ekadashi