सीझेडएचा आदेश : `या` प्राणीसंग्रहयालयातील मानवी वावर थांबवा 

सोलापूर : प्राणीसंग्रहालयातील अनावश्‍यक मानवी वावर तातडीने थांबवावा, असा आदेश केंद्रीय प्राणीसंग्रहालयाने दिले आहेत. त्यानुसार येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान व प्राणीसंग्रहलयात दक्षता घेतली जात आहे, तशा सूचनाही आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिल्या आहेत.

प्राणीसंग्रहयालयातील मोर व लांडोर

अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील एका प्राणिसंग्रहालयातील वाघाला कोरोनाची लागण झाली आहे. प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून ही लागण झाली असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्राणीसंग्रहालयात आवश्‍यक तितकेच मनुष्यबळ ठेवावे आणि माणसांचा जास्त वावर होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना या पत्रात करण्यात आली आहे. राज्यातील प्राणी संग्रहालयांमध्ये व वन्यप्राणी बचाव केंद्रामध्ये अधिक दक्षता घेण्यात यावी तसेच केंद्रिय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले असून, त्यानुसार नियोजन सुरु करण्यात आले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान व प्राणीसंग्रहालयातील बिबट्यासाठी कुलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

राज्यात विविध जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारित येत असलेल्या प्राणिसंग्रहालय किंवा वन्यप्राणी बचाव केंद्राशी तातडीने संपर्क साधून त्या ठिकाणी निर्जंतुकीकरण करावे, आवश्‍यकतेनुसार विलगीकरण करावे, कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करावी, प्राणिसंग्रहालय किंवा वन्यप्राणी बचाव केंद्रातील प्राण्यांना संसर्ग आहे किंवा कसे, याबाबत खात्री करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेशी त्वरित संपर्क साधून नमुना तपासणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत किमान आवश्‍यक मनुष्यबळ वगळता प्राणिसंग्रहालय किंवा वन्यप्राणी बचाव केंद्राच्या आत मानवी वावर वाढवू नये, असे स्पष्ट निर्देशही वनमंत्र्यांनी दिले आहेत.

राज्यात मुंबईतील बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व प्राणी संग्रहालय, भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय, पुण्यातील कात्रजमधील राजीव गांधी वन्यप्राणी संग्रहालय व संशोधन केंद्र, चिंचवडमधील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय, औरंगाबाद येथील सिद्धार्थ उद्यान व प्राणी संग्रहालय, नागपूरमधील महाराजबाग प्राणिसंग्रहालय, कोल्हापुरातील महाराजा शहाजी छत्रपती प्राणिसंग्रहालय, ढोलगरवाडीतील शेतकरी शिक्षण मंडळ सर्पोद्यान, नागपूरमधील गोरेवाडा येथील वन्यप्राणी बचाव केंद्र, माणिकडोह जुन्नरमधील बिबट बचाव केंद्र, वर्ध्यातील पीपल फॉर ऍनिमल शेल्टर हाऊस आणि हेमलकसा (जि. गडचिरोली) येथील आमटेज ऍनिमल पार्क, वन्यप्राणी बचाव केंद्र अशी एकूण 13 प्राणिसंग्रहालय व वन्यप्राणी बचाव केंद्रे आहेत.

