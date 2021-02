दलित स्वयंसेवक संघाच्या कार्याध्यक्षावर हल्ला ! हल्ल्यात संजय पाटोळे गंभीर जखमी 

पंढरपूर (सोलापूर) : लहान मुलांचा खेळण्याचा चेंडू घरात आल्याच्या किरकोळ कारणावरून दलित स्वयंसेवक संघाचे पंढरपूर तालुका कार्याध्यक्ष संजय तुकाराम पाटोळे यांच्या डोक्‍यात लोखंडी पाइप घालून हल्ला करण्यात आला. या मध्ये पाटोळे हे गंभीर जखमी झाले. ही घटना रोपळे (ता. पंढरपूर) येथे बुधवारी (ता. 10) दुपारी 12 वाजता घडली. त्यानंतर आज (गुरुवारी) सकाळी पोलिसांनी ही माहिती दिली. या प्रकरणी दीपाली संजय पाटोळे यांनी फिर्याद दिल्यानंतर नवनाथ भडकवाड आणि अर्चना भडकवाड या पती- पत्नी विरोधात तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तालुक्‍यातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत पोलिसांकडून मिळलेली माहिती अशी की, फिर्यादीच्या लहान मुलांचा खेळण्याचा चेंडू संशयित आरोपीच्या घरात गेल्याच्या कारणावरून दोन कुटुंबात वाद झाला होता. त्यानंतर संजय पाटोळे हे त्या ठिकाणी थांबले असता, संशयित आरोपीने त्यांच्या डोक्‍यात लोखंडी पाइप घालून जखमी केले. अलीकडेच भाजपचे पदाधिकारी शिरीष कटेकर यांच्या तोंडाला काळे फासून त्यांना मारहाण करण्यात आली होती. हे प्रकरण देशपातळीवर गेले आहे. या घटनेची चर्चा सुरू असतानाच बुधवारी रोपळे (ता. पंढरपूर) येथे दलित स्वयंसेवक संघाच्या कार्याध्यक्षावर हल्ला करून जखमी करण्यात आले आहे. या प्रकरणी अद्याप आरोपीला अटक करण्यात आली नाही. पुढील तपास पी. आय. कोष्टी हे करीत आहेत. कालच कौठाळी येथे दोन गटांत तुंबळ हाणामारी झाली. त्यानंतर रोपळे येथे ही हल्ल्याची घटना घडली. वाढत्या हाणामारी आणि हल्ल्याच्या घटनांमुळे ग्रामीण व शहरी भागात सामान्य लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेचा देखील या निमित्ताने प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्‍यातील ग्रामीण भागात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. वाढत्या अवैध धंद्यांमुळे गुन्हेगारी वाढू लागल्याची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Dalit Swayamsevak Sangh working president Sanjay Patole was beaten up at Ropale