शाळा सुरु करण्याची 'तारीख' ठरली? पण‌ पटसंख्या....

सोलापूर : कोरोनाचे संकट देशातून हद्दपार करण्यासाठी 22 मार्च रोजी जाहीर केलेला लॉकडाऊन तीनवेळा वाढविला. 17 मेनंतर राज्यातील लॉकडाऊन संपेल, असा विश्वास असून यंदाचे शैक्षणिक वर्ष 15 जूननंतर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. परंतु, राज्यातील परिस्थिती पाहून मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मे अखेरीस योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

यंदा कोरोनामुळे शालेय व उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये कोरोनाची भीती निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे शाळा कधी पासून सुरू होतील आणि शिकवण्याची पद्धती कशी राहील, याची चिंता शिक्षकांना लागली आहे. दहावीचा भूगोल विषयाचा पेपर रद्द केल्यानंतर निकाल वेळेत लागेल, अशी आशा होती. मात्र, बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका टपाल कार्यालयातच अडकून पडल्या आहेत. तर उत्तरपत्रिका शाळांमध्येच तपासणे बंधनकारक केल्याने काही उत्तरपत्रिका शाळांमध्येच आहेत. लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या भीतीने 50 ते 55 वयोगटातील बरेच शिक्षक घराबाहेर पडलेच नाहीत. दरम्यान, आगामी शैक्षणिक वर्ष नियोजित वेळेनुसार सुरू व्हावे या दृष्टीने युद्धपातळीवर पावले उचलली जात आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल वेळेवर जाहीर व्हावा म्हणून अडकलेल्या उत्तरपत्रिका संबंधित विषयाच्या शिक्षकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याचेही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. 17 मेनंतर लॉकडाऊन संपेल की नाही याबाबत संभ्रम असल्याने, उत्तर पत्रिका उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत, असेही त्या म्हणाल्या. 'अतिरिक्त'च्या भीतीने शिक्षकांना लागली पटसंख्येची चिंता

दरवर्षी शाळा सुरू होण्याच्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक संबंधित गावातील घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्याचा शोध घेतात. त्या माध्यमातून शाळेतील पटसंख्या कमी झाल्यास आपण अतिरिक्त होणार नाही, अशी खबरदारी घेतली जाते. तरीही, दरवर्षी शासकीय नियमापेक्षा खूपच कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सुमारे दोनशेहून अधिक शाळा पाहायला मिळतात. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक शाळांमधील प्रत्येक शिक्षक गाव, वाड्या- वस्त्यांवर जाऊन विद्यार्थ्यांच्या पालकांना जिल्हा परिषद शाळेचे महत्त्व पटवून देतात. त्या माध्यमातून पटसंख्या वाढविली जाते. मात्र, आता कोरोनाचे संकट व जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे (प्रतिबंधित क्षेत्रामुळे) शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या घरी जाण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे पटसंख्येअभावीअतिरिक्त होण्याची भीती जिल्हा परिषदांच्या शिक्षकांमध्ये निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. 'भूगोल'चे गुण सोडून जाहीर होणार निकाल

कोरोनामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या मान्यतेने माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीचा भूगोल विषयाचा पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. अन्य विषयांच्या मुलांची सरासरी करून भूगोलचा गुण द्यावेत, 'बेस्ट ऑफ फाईव्ह'प्रमाणे निकाल जाहीर करावा आणि भूगोल वगळता उर्वरित सर्व विषयांच्या गुणांनुसार निकाल जाहीर करावा, असे तीन पर्याय माध्यमिक शिक्षण मंडळापुढे आल्याचे शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मात्र, सद्यस्थिती पाहता बेस्ट ऑफ फाईव्ह आज पर्याय योग्य असल्याचे म्हणणे बहुतांश विभागीय अध्यक्षांनी शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्याकडे सादर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, पुणे शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी विभागीय अध्यक्षासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे अनेकदा संवाद साधला आहे. निकाल कसा आणि कधी जाहिर करायचा याचे नियोजन केले जात असल्याचेही शिक्षण मंत्री गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.



