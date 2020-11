शहरातील मृत्यू थांबले ! आज 25 नवे कोरोना पॉझिटिव्ह; आता उरले 429 रुग्ण

सोलापूर : शहरातील मृतांची संख्या पूर्णत: कमी झाली असून मागील तीन दिवसांत एकही रुग्ण कोरोनामुळे दगावलेला नाही. वेळेत उपचार घेतल्याने रुग्णांचा मृत्यूदर आता कमी होऊ लागला असून आज शहरात 25 नव्या रुग्णांची भर पडली. तर दुसरीकडे 34 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आता शहरातील अवघे 429 रुग्ण उपचार घेत आहेत. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 21 हजार 235 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 360 कोरोना पॉझिटिव्ह

एकूण रुग्णांपैकी नऊ हजार 370 जणांनी केली कोरोनावर मात

आतापर्यंत शहरातील सहा हजार 134 पुरुषांना तर चार हजार 226 महिलांना कोरोनाची बाधा

शहरात आता उरले 262 पुरुष आणि 187 महिला रुग्ण शहरात आज गडगी नगर (हैदराबाद रोड), कित्तूर चन्नमा नगर, साई हाईट्‌स (सैफूल), आयटीआयजवळ, सदिच्छा नगर (विजयपूर रोड), वामन नगर, गोकूळ नगर (जुळे सोलापूर), सह्याद्री सोसायटी (विकास नगर), द्वारका विहार (रुपाभवानी रोड), दत्त नगर, सुमय्या नगर (नई जिंदगी), मुदगल बागेजवळ (न्यू पाच्छा पेठ), वसंत विहार (जुना पुना नाका), जुना अक्‍कलकोट नाका, आयडीएल शाळेजवळ, मोहिते नगर (होटगी रोड), मोदीखाना, मराठा वस्ती (भवानी पेठ) आणि हरिभाई देवकरण प्रशालेमागे आज रुग्ण आढळले आहेत. रुग्णांच्या संपर्कातील 107 संशयित होम क्‍वारंटाईन आहेत. तर 48 संशयित इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये तर 53 जण होम आयसोलेशनमध्ये आहेत. दुसऱ्या लाटेच्या दृष्टीने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आता ठोस कृती आराखडा तयार केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी शहरातील सरकारी व खासगी डॉक्‍टरांची बैठक पार पडली. त्यानुसार रुग्णालयांच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. तर दुसरीकडे डिसेंबरपासून घरोघरी फेरसर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यात को- मॉर्बिड रुग्णांवर वॉच ठेवला जाणार असल्याची माहिती आरोग्याधिकारी डॉ. बिरु दुधभाते यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.

