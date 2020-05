त्याच्यासाठी लेकीच्या जाण्याचे दुःख कोरोनापेक्षा मोठे

सोलापूरः लेकीच्या मृत्युच्या वार्ता कळालेल्या मुळचा कर्नाटकातील तरुणांने मित्राला सोबत घेत पश्‍चिम बंगालपासून अनेक राज्य ओलांडत विजयपूूरच्या दिशेने निघाले. सर्वत्र कोरोनाचे संकट असताना अनेक राज्यांची सिमा ओलांडत ते पुढे जात विजापुरच्या दिशेने वाट चालतच होते. हेही वाचाः ते बनले 100 कुत्र्यांचे पालनकर्ता संतोष राठोड व प्रकाश राठोड हे मूळचे विजयपूर जिल्ह्यातील मकडापूर तांड्याचे रहिवासी आहेत. अनेक महिन्यांपासून ते पश्‍चिम बंगालमध्ये काम करत आहेत. संतोष राठोड हा व्यवसायाने फोटोग्राफर आहे. तर त्यांचा मित्र प्रकाश राठोड हा सोने गाळण्याचे काम करतो. रोजीरोटी मिळाल्याने ते तेथेच राहत होते. अनेक वर्षे पश्‍चिम बंगालमध्ये पोसरी परिसरात त्यांचा मुक्काम आहे. अचानक लॉकडाउन सुरू झाले व त्यामुळे गावी अडचणी झाल्या. त्यातच संतोष राठोड यांच्या मुलीचे अचानक हृदयाच्या विकाराने निधन झाले. सगळीकडे कोरोना संकटाचे वारे घोंगावत असताना संतोष राठोड यांच्यासाठी लेकीचे जाणे अधिक दुःख दायी होते. त्यांनी सोबत प्रकाश राठोड ला घेतले. प.बंगालपासून ते जमेल तशी वाहने शोधत राज्याचे प्रदेश ओलांडत पुढे जात होते. अनेक वेळा त्यांना वाहने न मिळाल्याने ते पुढे ही चालत राहीले. अखेर लेकीच्या दुःखाच्या ओढीने त्यांनी सोलापुर गाठलेच. सकाळी सोलापूर एमआयडीसी जवळ पोचल्यानंतर ते तेथून पुढचे वाहन व जेवण मिळते का हे पाहण्यासाठी बसस्थानकावर पोचले. पण त्यांना कोणतीही गाडी मिळाली नाही. तो पर्यंत प्रवास व जेवणासाठी त्यांना 15 हजार रुपयांचा खर्चावे लागले. ते शहरातील रस्त्यावर विचारणा करीत फिरत होते. अखेर ते विजयपुर रस्त्याने पुढे चालतच राहीले.



Web Title: death of his daughter more releavent than corona