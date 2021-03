पती व सासूच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची पेटवून घेऊन आत्महत्या !

सांगोला (सोलापूर) : लग्नात मानपान केला नाही, सोने दिले नाही, मोटारसायकल घेऊन दिली नाही असे टोमणे मारून माहेरहून मोटारसायकल, सोने घेण्यासाठी पैसे आण म्हणून सतत शिवीगाळ व मारहाण करून विवाहिता गरोदर असताना देखील तिला उपाशी ठेवले. शिळे अन्न खाण्यास देऊन तिचा सतत शारीरिक व मानसिक छळ केला. या त्रासाला कंटाळून विवाहितेने स्वतःच्या घरातील रॉकेल अंगावर टाकून घेऊन पेटवून घेऊन आत्महत्या केली. ही खळबळजनक घटना घेरडी (ता. सांगोला) येथे बुधवारी (ता. 24) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. आत्महत्येस तिचा नवरा आणि सासू हे दोघे कारणीभूत आहेत, अशी तक्रार विवाहितेचे वडील शंकर भिवा आलदर (रा. घेरडी, ता. सांगोला) यांनी सांगोला पोलिसात दाखल केली आहे. याबाबत घेरडी (ता. सांगोला) येथील फिर्यादी शंकर भिवा आलदर दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांची मुलगी अनिता हिचा विवाह गावातीलच हरिबा शिवाजी माने यांच्याबरोबर 2018 मध्ये लावून दिला. विवाहानंतर हरिबा माने यांचे कुटुंब सोनारी (ता. उरण, जि. रायगड) येथे उपजीविकेसाठी राहात होते. संशयित आरोपी हरिबा माने व त्याची आई कमलाबाई शिवाजी माने हे मृत विवाहिता अनितास मानपान, सोने आणणे याबाबत वारंवार छळत होते. या छळास कंटाळून बुधवारी (ता. 24) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास अनिताने स्वतःच्या अंगावर रॉकेल टाकून पेटवून घेतले. अनितास उपचारासाठी सांगोला येथील ग्रामीण रुग्णालयात घेऊन गेले असता सरकारी दवाखान्यातील डॉक्‍टरांनी तिला तपासून पुढील उपचारासाठी सोलापूर येथे घेऊन जाण्यास सांगितले असता, रस्त्यातच तिची हालचाल बंद झाल्यामुळे तिला पुन्हा ग्रामीण रुग्णालय सांगोला येथे घेऊन आलो. तेथे डॉक्‍टरांनी तपासले असता तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. विवाहित अनिताच्या मृत्यूस तिचा नवरा हरिबा माने व सासू कमळाबाई माने हे दोघे जबाबदार असून त्यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची फिर्याद दाखल करीत आहे, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Death of a married woman from Gherdi village in Sangola taluka