कोरोनामुळे गावी आलेल्या कुटुंबावर काळाचा घाला; उघडेवाडीत शेततळ्यात बुडून भावंडांचा मृत्यू 

वेळापूर (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) : उघडेवाडी (ता. माळशिरस) येथील शेततळ्यात पोहायला गेलेल्या सख्या भावंडांचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना आज सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली. हर्षद उर्फ रोहित शामराव भगत (वय 12) व सिद्धांत उर्फ प्रेम शामराव भगत (वय 9) असे बुडून मृत्यू झालेल्या भावंडांची नावे आहेत.

याबाबतची अधिक माहिती अशी की, शामराव भीमराव भगत (रा. उघडेवाडी, सध्या पिंपरी चिंचवड) यांचा पुणे परिसरात रिक्षा व्यवसाय आहे. कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर घोषित केलेल्या लॉकडाउनमुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब मूळ गावी उघडेवाडी येथे आले आहे. मुलांसह भगत कुटुंबीय गावाजवळील त्यांच्या शेतात गेले होते. सकाळी 11 च्या सुमारास (ता. 15) रोहित शामराव भगत, सिद्धांत शामराव भगत ही दोन सख्खी भावंडे आणि चुलत बंधू पार्थ संतोष भगत (वय 10) असे तिघेजण शेजारील शेततळ्याकडे गेले असता रोहित व सिद्धांत हे पाण्यात गेल्याने बुडू लागताच पार्थ याने रडत जाऊन घरच्यांना हा प्रकार सांगितला. घरच्यांनी तात्काळ दोन भावंडांना पाण्याबाहेर काढून उपचारासाठी वेळापूर येथे माने देशमुख हॉस्पिटल व पुढे अकलूज येथे इनामदार हॉस्पिटलमध्ये नेले असता उपचारापूर्वीच दोघांचाही मृत्यू झाला होता.

कोरोनाच्या या संकट काळात उपजीविकेचा व्यवसाय थांबल्याने हवालदिल झालेल्या भगत कुटुंबियांवर काळाच्या दुर्दैवी घाल्याने दोन मुलेही गेल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे. वेळापूर पोलिसात या घटनेची नोंद झाली असून पुढील तपास सुरु आहे.

