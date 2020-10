जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी : बॅंक कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया दबाव मुक्त करा 

सोलापूर : स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापकांच्या अंगावर शाई फेकून दहशत पसरविण्याचा प्रकार सोलापूरमध्ये झाला. यामुळे बॅंक कर्मचारी व अधिकारी प्रचंड तणावाखाली आले आहेत. बॅंक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा देण्याची जबाबदारी आरबीआय, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थानिक प्रशासनावर सोपविली आहे. या प्रकरणात आपण स्वतः लक्ष घालावे, कर्ज मंजुरीसाठी कोणत्याही बॅंकेवर दबाव आणला जाणार नाही. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया दबाव मुक्त वातावरणात व्हावी अशी मागणी फोरमच्यावतीने जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्याकडे केली आहे. युएएफबीयुचे समन्वयक सुहास मार्डीकर, जिल्हा सह समन्वयक अजय बागेवाडी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघटनेचे सह विभागीय सचिव विजयसिंह पाटील यांनी या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिले आहे. करकंब येथील रूपाली अरुण बोराडे यांनी करकंब येथील स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेकडे कोंबडी खाद्य प्रकल्प उभारण्यासाठी कर्ज प्रस्ताव सादर केला होता. या शाखेने हा प्रस्ताव सोलापुरातील बाळीवेस येथील त्यांच्या विभागीय कार्यालयाकडे विचारार्थ पाठवला होता. या प्रस्तावाच्या पडताळणीत अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यांनी कर्ज मागणी केलेल्या त्या जमिनीवर पिक कर्ज व कृषी मुदत कर्ज घेतले आहे. सहकारी बॅंकेला गहाण ठेवून त्यावर दहा लाख रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. तरीही हा कर्ज प्रस्ताव मंजूर करावा यासाठी दबावाचे राजकारण म्हणून काही व्यक्ती संघटना प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. कर्ज मंजूरीसाठी स्टेट बॅंकेच्या व्यवस्थापकांना धमकावण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या अंगावर शाई टाकण्याचा प्रयत्न झाला. या घटनेचा बॅंक कर्मचारी व अधिकारी संघटनेने निषेध केला आहे. बॅंक कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्याकडून कर्ज मंजूर करण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न केले जातात. प्रसंगी धमकी, उपोषण, आत्मदहन, मोर्चा तर कधी कधी ऍक्‍ट्रॉसिटी देखील दाखल करून दबाव आणला जातो. दुर्दैवाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचाही अशा कृत्यांना पाठिंबा मिळत असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. रिझर्व बॅंकेच्या नियमानुसार कर्ज मंजूर करणे व नाकारणे हा त्या बॅंकेच्या अटी व नियमांचा भाग आहे. असे नियम असताना देखील दबावतंत्राचा वापर बॅंक कर्मचाऱ्यांवर केला जातो.

Web Title: Demand to the Collector: Relieve the pressure of bank loan approval process