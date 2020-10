सोलापूरचे नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालय  मागितले एक रुपया वार्षिक भाडेपट्याने 

सोलापूर : शासनाने सोलापूरच्या सात रस्ता परिसरात नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून अत्यंत सुंदर आणि सर्व सोयींनीयुक्त अशी वास्तु उभारली आहे. या वास्तुचे बांधकाम होऊन आज जवळपास दहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. नूतन इमारत गेल्या अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहे. या इमारतीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्थलांतर फक्त काही लाखांच्या फर्निचर कामाकरिता होऊ शकले नाही. त्यामुळे ही विनावापर इमारत गिरिकर्णिका फाउंडेशन संस्थेने एक रुपया भाडे पट्ट्याने मागवली आहे. सोलापूरच्या जिल्हा प्रशासनाचा उदासीन कारभाराचा फटका सोलापूरवासीयांना व जिल्ह्यातील नागरिकांनी बसलेला आहे. शासनाला जाग आणण्यासाठी गिरिकर्णिका फाउंडेशन या सामाजिक संस्थेने ही इमारत 1 रुपया वार्षिक भाडे कराराने देश हितासाठी मागितली आहे. तसा ऑनलाइन निवेदनात्मक प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवला आहे. गिरिकर्णिका फाउंडेशन ही संस्था सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून ही इमारत आम्ही देशहितासाठी वापर करू अशी भूमिका गिरिकर्णिका फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विजय कुंदन जाधव यांनी व्यक्त केली. या निवेदनाद्वारे त्यांनी शासनाला विनंती केली की, सोलापूरातील सात रस्ता परिसरातील नियोजित जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर ही संपूर्ण इमारत संस्थेला 99 वर्षांच्या कराराने वार्षिक 1 रुपया भाड्याने देण्यात यावी. या इमारतीचा वापर आम्ही राष्ट्रीय कार्यासाठी करू. गिरिकर्णिका फाऊंडेशन याठिकाणी सोलापूर व परिसरातील युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल असे प्रकल्प उभा करु इच्छते असे त्यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.

संपादन : अरविंद मोटे महराष्ट्र सोलापूर

Web Title: Demand for leasing the planned Collectorate office of Solapur