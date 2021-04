सोलापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत बार्शी, करमाळा, पंढरपूर, माळशिरस या तालुक्‍यांतून रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची मागणी वाढत आहे. रुग्णाला वाचविण्यासाठी दररोज एक, या प्रमाणात चार ते पाच दिवस ते इंजेक्‍शन त्या रुग्णाला टोचले जाते. पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णांसाठी तीन दिवसांपूर्वी 314 तर बार्शीच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला 96 आणि करमाळ्याला 48 इंजेक्‍शन देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात 12 एप्रिल 2020 रोजी कोरोनाचे आगमन झाले. त्यानंतर कोरोनाला वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच जिल्ह्याची रुग्णसंख्या 67 हजारांकडे वाटचाल करू लागली आहे. कोरोनामुळे आतापर्यंत दोन हजार 28 रुग्णांचा बळी गेला आहे. सध्या सात हजारांहून अधिक रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने खासगी व सरकारी रुग्णालयातून रुग्णांवर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. लक्षणे असतानाही उपचारासाठी स्वत:हून पुढे न येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तीव्र व अतितीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची गरज भासू लागली आहे. 29 मार्चनंतर जिल्ह्यातील कोरोनाचा विळखा घट्ट होऊ लागला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शनची मागणीही वाढत आहे. ग्रामीणमधील "रेमडेसिव्हिर'ची स्थिती आतापर्यंत आलेले इंजेक्‍शन : 9750

रुग्णांसाठी दिलेले इंजेक्‍शन :8676

इंजेक्‍शन शिल्लक : 1074 तीन तालुक्‍यांतच साडेपाचशे मृत्यू

ग्रामीण भागातील एक हजार 216 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. धक्‍कादायक बाब म्हणजे मृतांमध्ये 11 तालुक्‍यांपैकी बार्शी (232), करमाळा (69) आणि पंढरपूर (253) या तीन तालुक्‍यांतील 554 रुग्णांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्यात आतापर्यंत 48 हजार 473 रुग्ण आढळले असून त्यापैकी 22 हजार 112 रुग्ण याच तीन तालुक्‍यांतील आहेत. ग्रामीण भागातील तीन हजार 885 ऍक्‍टिव्ह रुग्णांपैकी एक हजार 819 रुग्ण या तीन तालुक्‍यातील आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांच्या मार्गदर्शनाखाली बार्शी, करमाळा, पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयांतील रुग्णांना रेमडेसिव्हिर इंजेक्‍शन उपलब्ध करून दिले जात आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Demand for Remedivir injection has increased in Pandharpur Barshi and Karmala