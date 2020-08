ब्रेकिंग! 'या' मागण्यांसाठी 'वंचित'तर्फे उद्या एसटी स्टॅण्डवर डफली बजाव

सोलापूर : लॉकडाउनमुळे प्रवासी वाहतूक, फेरीवाले, भजी व नाष्टा सेंटर बंद असून बांधकाम कामगार, मंडप डेकोरेशन, सुतार, लोहार, भजनी मंडळ, लॉन्ड्री व्यवसाय, पान शॉप, नाभिक, चर्मकार यांचे व्यवसाय बंद पडले आहेत. तरीही शासनाकडून त्यांना मदत मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ आणि राज्य परिवहन सेवा व सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरु करण्याच्या मागणीसाठी वंचित बहूजन आघाडीतर्फे उद्या (बुधवारी) सकाळी दहा वाजल्यापासून सोलापुरातील एसटी स्टॅण्डवर डफली बजाव आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्रमुख मागण्या... महिला बचत गटांच्या कर्जफेडीला मुदतवाढ मिळावी, त्यांना व्याज माफी द्यावी

लॉकडाउनमुळे नुकसान झालेल्या लघू उद्योजकांना अर्थसहाय द्यावे

राज्य परिवहन व्यवस्था आणि सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सुरु करावी

बांधकाम कामगारांना शासनाकडून आणखी आर्थिक मदत मिळावी

सुतार, लोहार, चर्मकार, नाभिक व्यावसायिकांनाही शासनाने रोख रकमेच्या स्वरुपात मदत करावी वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्‍ते आनंद चंदनशिवे यांनी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मंगळवारी (ता. 11) बैठक घेतली. यावेळी आंदोलनाचा हेतू स्पष्ट करुन त्यावेळी आंदोलकांनी सोशल डिस्टन्सिंगसह मास्कचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीसाठी नगरसेवक गणेश पुजारी, नगरसेविका ज्योती बमगोंडे, महिला आघाडी राज्य कार्यकारणी सदस्या अंजना गायकवाड, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा रेश्‍मा मुल्ला, मंदाकिनी शिंगे, सुजाता वाघमारे, हेमा वाघमारे, पल्लवी सुरवसे, बबन शिंदे, नाना कदम, गौतम चंदनशिवे, जावेद पटेल, श्रीमंत जाधव, अनिरुध्द वाघमारे, गौतम जगझाप, अतिश गवळी, नागनाथ पवार, अनिल निंबाळकर, धम्मपाल मैंदर्गिकर, सुहास सावंत, विजयानंद उघडे, संजय शिंदे, रवी थोरात, अविनाश भडकुंबे, संतोष चंदनशिवे, अण्णा वाघमारे, सिकंदर कांबळे, संतोष मैंदर्गिकर, सुधीर जाधव, चंद्रकांत सोनवणे, पंढरीनाथ सर्जे, चिंटू कांबळे, बसवंत कदम आदी उपस्थित होते.

