धनंजय मुंडे म्हणाले, केंद्र सरकारकडून कोव्हिड लसीचे राजकारण ! पोटनिवडणुकीतून द्या त्यांना सडेतोड उत्तर

मंगळवेढा (सोलापूर) : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे म्हणून जर केंद्राकडून कोव्हिड लसीचे राजकारण केले जात असेल, तर त्यांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी ही पोटनिवडणूक संधी आहे, आवाहन सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ब्रम्हपुरी (ता. मंगळवेढा) येथे केले. पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी व महाविकास आघाडीचे उमेदवार भगीरथ भालके यांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार संजय शिंदे, राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष महिबूब शेख, उमेदवार भगीरथ भालके, राजू आवळे, प्रवक्ते उमेश पाटील, दीपक साळुंखे- पाटील, संकल्प डोळस, तानाजी खरात, विजयकुमार खवतोडे, शिवाजी काळुंगे, शलाखा पाटील, लतीफ तांबोळी, नितीन नकाते, रमेश भांजे, गणेश पाटील, पी. बी. पाटील, भारत बेदरे, मुझ्झमील काझी, नंदकुमार पवार, समाधान फाटे, ईश्वर गडदे, संदीप बुरकूल, संदीप फडतरे, सुनील डोके, अर्जुन पाटील उपस्थित होते. धनंजय मुंडे म्हणाले, पुरोगामी महाराष्ट्रात एखाद्या लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या पश्‍चात निवडणुका बिनरोध होत होत्या. मात्र भाजपकडे ही दानत नाही. शरद पवार यांनी खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे दर्शन 2019च्या विधानसभा निकालानंतर दाखवून दिले. भाजपचे 105 आमदार घरी बसवले. सध्या राज्यात कोव्हिडचे राजकारण केले जात आहे. गेल्या 70 वर्षात कॉंग्रेसने लसीचे राजकारण केले असते तर भाजपचे अनेक जण आज लंगडत लंगडत आले असते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा समाचार घेताना ते म्हणाले, केंद्रात सरकार असताना मंगळवेढ्यातील योजनेसाठी पैसे का दिले नाही? पोटनिवडणुकीत इतके खालच्या पातळीवर राजकारण का केले जात आहे? संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

