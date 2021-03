सहा दिवसांपूर्वी पत्र देऊनही मिळेना लस ! दोन लाख डोसची सोलापूरची मागणी; आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची केंद्राला विनंती

सोलापूर : सोलापूर शहर-जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लशीचे एक लाख 44 हजार डोस उपलब्ध झाले आहेत. त्यातील सध्या 37 हजार डोस शिल्लक असून दररोज साडेसहा हजार डोस टोचले जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी पाच दिवसांत शिल्लक लस संपणार असल्याने शहर-जिल्ह्यासाठी आणखी दोन लाख डोस मिळावेत, अशी मागणी गुरुवारी (ता. 11) राज्याकडे केली आहे. तरीही अजून लस उपलब्ध झालेली नाही. शहर-जिल्ह्यातील लसीकरणाची स्थिती... सोलापूर शहर-जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत प्राप्त झाले कोरोना लशीचे एक लाख 44 हजार डोस

आतापर्यंत शहर-जिल्ह्यातील 89 हजार 352 जणांनी टोचून घेतली कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लस

सध्या शिल्लक आहेत लशीचे सुमारे 37 हजार डोस; दररोज सरासरी सहा ते साडेसहा हजार जणांना लस टोचली जाते

आतापर्यंत (ता. 16) सात हजार 284 को-मॉर्बिड रुग्णांना टोचली लस; 60 वर्षांवरील 20 हजार 976 जणांनीही टोचून घेतली लस

शहर-जिल्ह्यातील 31 हजार 273 हेल्थ वर्कर तर 12 हजार 848 फ्रंटलाईन वर्करला टोचली लस

14 हजार 193 हेल्थ वर्कर तर दोन हजार 777 फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांनी घेतला लशीचा दुसरा डोस राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये लस टोचून घेण्यासाठी 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या को-मॉर्बिड (गंभीर आजार असलेले रुग्ण) रुग्णांचा ओघ वाढला आहे. तसेच 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नगारिकही लस टोचून घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. आतापर्यंत राज्यातील सुमारे 35 लाख व्यक्‍तींनी कोरोनावरील प्रतिबंधात्मक लस टोचून घेतली आहे. त्यात सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील 72 हजार 381 जणांचा समावेश आहे. तर 16 फेब्रुवारी अथवा 28 दिवसांपूर्वी लस टोचून घेतलेले दुसऱ्या डोससाठी येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर लस कमी पडू लागली असून काही जिल्ह्यांकडे पाच-सहा दिवस पुरेल इतकाच लशीचा साठा शिल्लक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे लस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. राज्यात कोरोनाचा जोर वाढत असल्याने तत्काळ लस उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, राज्यात आता होम आयसोलेशन, होम क्‍वारंटाईन बंद तथा कमी करून संशयितांना इन्स्टिट्यूशनल क्‍वारंटाईनमध्ये ठेवावे, अधिक रुग्ण आढळत असलेला परिसर प्रतिबंधित करावा, एका रुग्णाच्या संपर्कातील किमान 20 ते 30 संशयितांची टेस्ट करावी, सुपर स्प्रेडर असलेल्या सर्वांचीच कोरोना टेस्ट करावी, अशा महत्वाच्या सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिल्या आहेत. त्यानुसार आता कार्यवाही सुरु केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील स्थिती... ग्रामीण भागातील 41 हजार 839 व्यक्‍तींना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा

39 हजार 675 रुग्णांनी केली कोरोनावर यशस्वी मात; 963 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

ग्रामीणमधील एकूण रुग्णांपैकी एक हजार 201 रुग्णांचा कोरोनामुळे झाला मृत्यू

आतापर्यंत ग्रामीणमधील आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्करसह अन्य 46 हजार 225 जणांनी घेतली कोरोनाची लस

ग्रामीणमध्ये दररोज सरासरी साडेतीन ते चार हजार जणांना टोचली जातेय कोरोनाची प्रतिबंधात्मक लस शहरातील कोरोनाची स्थिती... शहरातील 13 हजार 271 व्यक्‍ती आतापर्यंत आढळल्या कोरोना पॉझिटिव्ह

आतापर्यंत 11 हजार 869 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; 725 रुग्णांवर उपचार सुरु

एकूण रुग्णांपैकी आतापर्यंत 677 रुग्णांचा कोरोनाने घेतला बळी

शहरातील आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्करसह अन्य 26 हजार 156 जणांनी घेतली लस

दररोज शहरातील विविध ठिकाणी सोळाशे जणांना टोचली जातेय लस

