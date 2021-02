सोलापूर : थकीत वीजबिलासाठी कनेक्‍शन तोडले, तर आम्ही जोडू, असा इशारा आम आदमी पार्टीने महवितरणला दिला आहे. या बाबतचे निवेदन कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत दिघे यांना जुनी मिल कंपाऊंड येथे भेट घेऊन दिले तसेच गोदूताई विडी घरकुल येथे बील थकल्याने जमुना बलराम आडम या महिलेचे वीज बिल फक्त रु 4050 थकीत होते, तरी देखील त्यांचे वीज खंडित करण्यात आली होती. या महिलेच्या घरातील वीज जोडणी आम आदमी पार्टीने स्वत: केली. विद्युत कायदा 2003 च्या भाग 56 नुसार लेखी, पूर्ण 15 दिवसांची नोटीस देऊनच वीज खंडित करण्याची प्रक्रिया करण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र महावितरणकडून थकबाकीदाराचे कनेक्‍शन तोडणे सुरू आहे. अन्यथा आम आदमी पार्टी अशा विद्युत खंडित झालेल्या नागरिकांचे वीज पुरवठा पुन्हा पूर्ववत करण्यास प्रारंभ कलो असून विद्युत पुरवठा खंडित करण्यास येत असलेल्या वीज कर्मचारी व अधिकारी यांच्या घरासमोर बोंबाबोंब आंदोलन करण्याचा असा इशारा देण्यात आला. आम आदमी पार्टीतर्फे लॉकडाउन काळातील चार महिन्याचे 200 युनिट प्रति महिना वीज वापर असलेल्या ग्राहकांचे विजबील माफ करावे व 1 एप्रिलपासून केलेली दरवाढ मागे घेण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन देण्यात आलेले आहे. यावेळी शहराध्यक्ष मो. अस्लम शेख, रॉबर्ट गौडेर, नासिर मंगलगिरी, निहाल किरनळ्ळी, असिफ शेख, अय्युब फुलमंडी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, गोदूताई विडी घरकुल येथून बऱ्याच नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. महावितरणकडून 15 दिवसांची लेखी नोटीस न देता त्यांच्या घरच्या वीज तोडण्यात आले होते. आम आदमीच्या कार्यकत्यांनी या नागरिकांना भेटून समस्या जाणून घेत वीज तोडणी बेकायदेशीर असल्याने स्वतः कनेक्‍शन जोडून वीजपुरवठा पूर्ववत केला. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Disconnected electricity connection for overdue bill was added by "Aap"