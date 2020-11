विस्थापित, रॅंडम राऊंडमधील शिक्षकांचेही समुपदेशन घ्या, शिक्षक संघाची मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मागणी 

सोलापूर : आंतर जिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीचे समुपदेशन पुढे ढकलून समुपदेशन यादीमध्ये विस्थापित व रॅण्डम राऊंड मधील शिक्षकांचा समावेश करावा अशी मागणी शिक्षक संघाच्या संभाजीराव थोरात गटाने केली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांना या मागणीचे निवेदन दिल्याची माहिती संघाचे जिल्हा सरचिटणीस बब्रुवाहन काशीद यांनी दिली. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांबद्दल शिक्षक संघाच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनावर शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मच्छिंद्रनाथ मोरे, सरचिटणीस बब्रुवाहन काशीद, कोषाध्यक्ष आप्पासाहेब देशमुख, कार्याध्यक्ष ज्योतीराम बोंगे आदींच्या सह्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन उत्तर सोलापूर तालुकाध्यक्ष अनिरुद्ध पवार उपस्थित होते.

Web Title: Displaced, random round teachers should also be counseled, teachers union demands from CEO