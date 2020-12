जिल्हाधिकारी म्हणाले, "यांना' मिळेल सर्वप्रथम कोरोनावरील लस !

सोलापूर : कोरोनावरील लस आता अंतिम टप्प्यात आली असून, मानवावर त्याचे प्रयोगही करण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी, जिल्हा व तालुकास्तरावर कृती दलाची स्थापना केली जाणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून लसीकरणाचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपूर्वी संशयित रुग्णांची "एचआरसीटीसी' चाचणी आणि कोव्हिड-19 लसीकरणाच्या संदर्भात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेला आदेश देत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. या वेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार, अप्पर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी अजित देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अजयसिंह पवार, वैशंपायन स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव, महानगरपालिकचे उपायुक्त धनराज पांडे, महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. बिरुदेव दूधभाते आदी उपस्थित होते. दरम्यान, या वेळी जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले, कोरोनासदृश आजार असलेल्यांचीच "एचआरसीटीसी' चाचणी करावी; जेणेकरून इतरांना कोरोनाची बाधा होणार नाही. कोणत्याही कोरोनासदृश व्यक्तीला प्रथम आरटीपीसीआर किंवा रॅपिड अँटिजेन टेस्ट करूनच या चाचणीसाठी पाठवावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक प्रयोगशाळेला या चाचणीबाबत माहिती द्यावी. जिल्हाधिकारी शंभरकर म्हणाले... कोरोनाचे लसीकरण करणाऱ्या शासकीय आणि खासगी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची यादी त्वरित तयार करावी

संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करून लस कोणाला द्यायची याचीही माहिती द्यावी

कोरोनाची लस प्रथमत: शासकीय आणि खासगी आरोग्य कर्मचारी, प्रयोगशाळेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मिळेल

जिल्ह्यातील काही दवाखाने हाय रिझॉल्युशन कॉम्प्युटराईज्ड टोमोग्राफी (एचआरसीटीसी) चाचणी कोव्हिड-19 निदान करतात, त्यांची माहिती जमा करावी माहिती संकलन अन्‌ प्रशिक्षणाची तयारी

जिल्ह्यात खासगी व शासकीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे काम संबंधित यंत्रणांनी युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. दुसरीकडे, लसीकरणापूर्वी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्याचीही यादी तयार करण्यात आली आहे. लसीकरणावेळी कोणत्याही प्रकारची चूक होणार नाही, यादृष्टीने हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान, आरोग्य कर्मचारी कोरोना काळात फ्रंट लाइनवर काम करतात म्हणून त्यांना पहिल्या टप्प्यात लस दिली जाणार आहे. एकूण संख्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला कळविली जाणार असून त्यानुसार लसीचे डोस उपलब्ध होणार आहेत.

