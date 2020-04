कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी घरातच करा रमजानचे नमाजपठण : शहाजीबापू पाटील 

सांगोला (सोलापूर) : मुस्लिम बांधवांच्या रमजान पवित्र महिन्यास येत्या 25 एप्रिलपासून सुरवात होत असल्याने, या महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधव हे मशिदीमध्ये एकत्र येऊन नमाजपठण व अल्लाची प्रार्थना करत असतात. परंतु सद्य:स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, कोरोनावर मात करण्यासाठी यावर्षी पवित्र रमजान महिन्यातील नमाज पठण हे मुस्लिम बांधवांनी मशीद अथवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन न करता घरामध्येच नमाजपठण करून शासन व प्रशासनास सहकार्याची भूमिका बजावावी, असे आवाहन आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी केले आहे. हेही वाचा - लॉकडाउन : रोजची मजुरी 300 ते 600; सरकारकडून फक्त 45 रुपये अर्थसहाय्य! कोरोना आटोक्‍यात आणण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न

मुस्लिम बांधवांसाठी रमजान महिना हा अत्यंत महत्त्वाचा पवित्र महिना असून, या महिन्यामध्ये मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन मोठ्या उत्साहाने रमजान साजरा करत असतात. परंतु सध्या कोरोना विषाणूने जगभराच्या डोक्‍यावर टांगती तलवार लटकवली असल्याने तसेच कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याने याची लागण एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीस त्वरित होते. ही साखळी तोडण्यासाठी नागरिकांना एकत्र येण्यापासून रोखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे बनले आहे. त्यामुळे जमावबंदी व संचारबंदीचे आदेश लागू करून कोरोना विषाणू आटोक्‍यात आणण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. जमावबंदी, संचारबंदीचे आदेश काटेकोरपणे पाळावे

सध्या सोलापूर शहरामध्ये कोरोना संसर्गित रुग्णांची संख्या वाढत असून, यामध्ये दोन व्यक्ती मृत पावल्या असल्याने सोलापूर जिल्ह्यासाठी कोरोना हा गंभीर विषय झाला आहे. अशा चिंताजनक स्थितीमध्ये सुरक्षितता बाळगण्यासाठी जनतेने शासन व प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाउन परिस्थितीत ज्याप्रमाणे सामाजिक विलगीकरणाचे पालन करण्याबाबत राज्य शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत, त्याचे पालन पवित्र रमजान महिन्यामध्ये देखील कटाक्षाने करावे. कोणत्याही परिस्थितीत मशिदीमध्ये नमाज पठणासाठी एकत्र येऊ नये. घराच्या अथवा इमारतीच्या छतावर एकत्र येऊन नमाजपठण करण्यात येऊ नये, मोकळ्या मैदानावर एकत्र जमून नमाजपठण करू नये, सामाजिक, धार्मिक किंवा कौटुंबिक कार्यक्रम नागरिकांनी एकत्रित करू नयेत. सर्व मुस्लिम बांधवांनी त्यांच्या घरात नियमित नमाजपठण व धार्मिक कार्यक्रम पार पाडावेत. तसेच पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत सर्व नागरिकांनी संचारबंदी व जमावबंदीच्या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अशा सक्त सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. सध्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येणे टाळावे. शासनाचा पुढील आदेश येईपर्यंत रमजान महिना हा घरामध्येच साजरा करून आपली, कुटुंबाची व समाजाच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी

- शहाजीबापू पाटील,

आमदार, सांगोला

Web Title: Do Ramjan prayers at home to prevent corona infection