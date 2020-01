'शक्तीमान'बाबतचे हे गुपित तुम्हाला माहितीये का? 

सोलापूर : काही दिवसांपूर्वी अतिशय लोकप्रिय झालेल्या शक्तीमान मालिकेबाबतची गुपिते तुम्हाला माहिती आहेत. लहान मुलांसह अनेकांच्या पसंतीची झालेली ही मालिका का बंद पडली याची कारणं काय आहेत, यावर वेगवेगळ्या चर्चा आजही रंगतात. मात्र, त्याचं खर कारण काय?

शक्तीमान म्हटलं की अनेकांना डोळ्यासमोर बालपणीच्या आठवणी येतात. लहान मुलांमध्ये प्रचंड आकर्षण असलेल्या या शक्तीमान मालिकेची मध्यतरी दुसऱ्या सीझनची चर्चा होती. लवकरच त्याचा दुसरा सीझन येईल अशी शक्‍यता वर्तवली जात होती. शक्तीमान मालिकेत मुख्य भूमिका साकरलेले मुकेश खन्ना यांनी काही गुपिते उघड केली होती. लोकप्रिय असलेली ही मालिका बंद का करावी लागली होती, याचीही कारणे त्यांनी सांगितली होती. टीव्हीवर सुरु असलेली ही मालिका सुरुवातील प्राईम टाईममध्ये होती. शनिवारी सकाळी आणि मंगळवारी सायंकाळी ही मालिका टीव्हीवर प्रसारित होत होती. तरीही तिची लोकप्रियता वाढली होती. तेव्हा टीव्हीवर ही मालिका प्रसारित करण्यासाठी 3.80 हजार रुपये द्यावे लागत होते. तेव्हा मालिकेचा शो प्रायोजित होता. जाहीरीमधूनही त्यांना उत्पन्न मिळत होते. शक्तीमानची लोप्रियता पाहून रविवारीही मालिका सुरु करण्यात आली. रविवारी मुलांना सुट्टी असते त्यामुळे मालिकेसाठी ही चांगली गोष्ट होती. मात्र, रविवारी मालिका सुरु झाल्यानंतर पुन्हा जास्त रक्कम मागण्यात आली. तरीही मालिका सुरु होती. त्यानंतर मालिकेचे 104 एपिसोड झाले. एपिसोड वाढल्याने फी दीड पट करण्यात आली होती, असे सांगितले जात आहे. म्हणजे तेव्हा 10.80 लाखापर्यंत रक्कम गेली होती. हे सर्व पाहून हे यशाचे वाईट परिणाम असल्याचे खन्ना यांनी सांगितले होते. अचानक तीन लाखाहून 10 लाख फी देणे हे न परवडणारे होते. त्यानंतर टीव्ही चॅनेलवाले आणखी रक्कम वाढवण्याच्या तयारीत होते, त्यामुळे लोकप्रिय झालेली मालिका बंद करण्याची वेळ आल्याचे सांगितले जात आहे. शक्तीमान मालिका बंद करण्याच्या वेगवेगळ्या कारणामध्ये मालिका पाहुन गच्चीवरुन पडतात, असंही सांगितलं जात होतं. मात्र, खरं कारण नेमकं फी वाढवल्याचे की दुसरंच याची चर्चा आजही होत आहे.

