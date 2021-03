सोलापूर : कोरोनाचे संकट हद्दपार होण्याच्या दृष्टीने आता तिसऱ्या टप्प्यात 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या को-मॉर्बिड रुग्णांसह 60 वर्षांवरील प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लस टोचली जात आहे. खासगी व शासकीय रुग्णालयांमध्ये हे लसीकरण सुरु असून खासगी रूग्णालयांमधून लस टोचताना एका डोससाठी प्रत्येकी अडीचशे रूपये द्यावे लागणार आहेत. सर्वसामान्यांकडे पैसे नसल्याने त्यांची सोय आता शासकीय रूग्णालयांमध्ये करण्यात आली असून शहरातील 14 तर ग्रामीणमधील 94 शासकीय रुग्णालयांमधून मोफत लस टोचली जात आहे. शहर-जिल्ह्यातील 108 ठिकाणी लसीकरणाची सोय

शहरातील दाराशा, मुद्रा सनसिटी, मजरेवाडी, बाळे, विडी घरकूल, भावनाऋषी, देगाव, साबळे, सोरेगाव, रामवाडी व चाकोते नागरी आरोग्य केंद्रांसह रेल्वे हॉस्पिटल, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय आणि डफरीन हॉस्पिटल याठिकाणी शहरातील नागरिकांना मोफत लस घेता येणार आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील करमाळा, अकलूज, पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालय आणि 14 ग्रामीण रुग्णालये आणि 77 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या को-मॉर्बिड रुग्णांसह 60 वर्षांवरील सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत लस टोचली जात आहे. शहरातील 14 ठिकाणी तर ग्रामीण भागातील 94 ठिकाणी मोफत लसीकरणाची सोय करून देण्यात आली आहे. या शासकीय रुग्णालयांमध्ये 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या को-मॉर्बिड रुग्णांना लस टोचली जात आहे. दुसरीकडे 60 वर्षांवरील सर्वच ज्येष्ठ नागरिकांना लस टोचली जात आहे. सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत त्याठिकाणी नागरिकांना लस टोचली जात आहे. शहरातील 20 हजार नागरिकांना लस टोचण्यात आली असून दररोज सरासरी पाच हजार नागरिकांना लस टोचली जात आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील 94 शासकीय रुग्णालयांमध्ये लस टोचली जात असून एका रुग्णालयात दीडशे ते दोनशे नागरिकांना लस टोचली जात आहे. ग्रामीण भागातील करमाळा, अकलूज व पंढरपूर उपजिल्हा रुग्णालयांसह 77 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 14 ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही लसीकरण सुरु आहे. शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत लसीकरण

शहर-जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांमध्ये एका डोससाठी अडीचशे रूपये देऊन लस टोचली जात आहे. मात्र, नारिकांची अडचण समजून घेऊन सरकारच्या निर्देशानुसार शहरातील 12 नागरी आरोग्य केंद्रांसह सर्वोपचार रुग्णालय व रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये मोफत लसीकरणाची सेय उपलब्ध करून दिली आहे.

- डॉ. बिरूदेव दुधभाते, आरोग्याधिकारी, सोलापूर महापालिका

