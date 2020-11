"डोहतळ' जगण्याला नवी उमेद देतो : सुशीलकुमार शिंदे; कवी कटकधोंड यांच्या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन 

सोलापूर : कविता ही एक जिवंत भावस्थिती असून तिला तिचं स्वतःचं चारित्र्यही असतं. म्हणून ती वाचकाशी संवाद करीत त्याला पुनःप्रत्यय नव्हे तर नवप्रत्यय देत असते. माणसांचा तळ शोधणारा "डोहतळ' माणसांच्या दुःखाला सोबत करणारा आणि माणसांच्या जगण्याला नवी उमेद देणारा असतो, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केले. कवी मारुती कटकधोंड यांच्या "डोहतळ' या काव्यसंग्रहाचा प्रकाशन सोहळा अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष अरण्यऋषी तथा ज्येष्ठ साहित्यिक मारुती चितमपल्ली यांच्या हस्ते चित्तमपल्ली यांच्या निवासस्थानी झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

कवी मारुती कटकधोंड यांचा "डोहतळ" हा काव्यसंग्रह, समुद्र मंथनाची पुनरावृत्ती करत मनाला दुःख, वेदना, आणि यातनेला स्पर्शून सुखाचा शोध घेणारा प्रगल्भ काव्यसंग्रह असल्याचे चित्तमपल्ली यावेळी म्हणाले. या कार्यक्रमास आमदार प्रणितीताई शिंदे, माजी खासदार धर्मण्णा सादुल, महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा सोलापूरचे उपाध्यक्ष दत्ता आण्णा सुरवसे, कार्याध्यक्ष ऍड.जे.जे.कुलकर्णी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद जुळे सोलापूरचे अध्यक्ष पद्माकर कुलकर्णी आदि उपस्थित होते.

